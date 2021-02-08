(KMAland) -- The National Weather Service has issued a wind chill advisory for parts of western Iowa and eastern Nebraska.
Iowa
MONONA-HARRISON
Nebraska
KNOX-CEDAR-THURSTON-ANTELOPE-PIERCE-WAYNE-BOONE-MADISON-STANTON-CUMING-BURT-PLATTE-COLFAX-DODGE-WASHINGTON-BUTLER-SAUNDERS-DOUGLAS-
INCLUDING THE CITIES OF ONAWA, MAPLETON, MISSOURI VALLEY, WOODBINE, LOGAN, DUNLAP, CREIGHTON, BLOOMFIELD, CROFTON, WAUSA, VERDIGRE, NIOBRARA, HARTINGTON, LAUREL, RANDOLPH, COLERIDGE, PENDER, MACY, WALTHILL, WINNEBAGO, NELIGH, ELGIN, PIERCE, PLAINVIEW, OSMOND, WAYNE, ALBION, ST. EDWARD, NORFOLK, STANTON, WEST POINT, WISNER, TEKAMAH, OAKLAND, LYONS, DECATUR, COLUMBUS, SCHUYLER, FREMONT, BLAIR, DAVID CITY, WAHOO, ASHLAND, YUTAN, AND OMAHA
...WIND CHILL ADVISORY IN EFFECT UNTIL 10 AM CST THIS MORNING...
* WHAT...VERY COLD WIND CHILLS. WIND CHILLS AS LOW AS 25 BELOW ZERO.
* WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND NORTHEAST NEBRASKA AND SOUTHWEST AND WEST CENTRAL IOWA.
* WHEN...UNTIL 10 AM CST THIS MORNING.
* IMPACTS...THE COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 30 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE CAUTION WHILE TRAVELING OUTSIDE. WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A HAT, AND GLOVES.