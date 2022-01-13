URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA 259 PM CST THU JAN 13 2022 ...WINTER STORM TO IMPACT THE AREA FRIDAY THROUGH EARLY SATURDAY MORNING... .A WINTER STORM WILL IMPACT MUCH OF CENTRAL IOWA FRIDAY INTO EARLY SATURDAY BRINGING MODERATE TO HEAVY SNOW TO MUCH OF THE AREA. TRAVEL IMPACTS ARE EXPECTED, ESPECIALLY THE AFTERNOON SCHOOL DEPARTURE AND THE EVENING COMMUTE. 4-10 INCHES OF SNOW IS EXPECTED ACROSS THE AREA WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. THE WINDS WILL BE OUT OF THE EAST/NORTHEAST AND WILL INCREASE TO 15 TO 25 MPH WITH A FEW GUSTS OVER 30 MPH BY FRIDAY NIGHT. THE WIND WILL PRODUCE POCKETS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW, PARTICULARLY IN OPEN AND RURAL AREAS, DURING THE AFTERNOON AND EVENING. CARROLL-GREENE-BOONE-STORY-MARSHALL-TAMA-AUDUBON-GUTHRIE-DALLAS- POLK-JASPER-POWESHIEK-ADAIR-MADISON-WARREN-MARION-MAHASKA- INCLUDING THE CITIES OF CARROLL, JEFFERSON, BOONE, AMES, MARSHALLTOWN, TAMA, TOLEDO, TRAER, DYSART, GLADBROOK, AUDUBON, EXIRA, GUTHRIE CENTER, PANORA, BAYARD, CASEY, PERRY, WAUKEE, ADEL, DES MOINES, NEWTON, GRINNELL, GREENFIELD, STUART, ADAIR, FONTANELLE, WINTERSET, EARLHAM, INDIANOLA, NORWALK, CARLISLE, PELLA, KNOXVILLE, AND OSKALOOSA 259 PM CST THU JAN 13 2022 ...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 9 AM FRIDAY TO 6 AM CST SATURDAY... * WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 10 INCHES. * WHERE...MUCH OF CENTRAL IOWA. * WHEN...FROM 9 AM FRIDAY TO 6 AM CST SATURDAY. * IMPACTS...TRAVEL IS EXPECTED TO BE DIFFICULT. PATCHY BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS CONDITIONS ARE EXPECTED TO IMPACT THE EVENING COMMUTE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. FOR THE LATEST TRAVEL CONDITIONS, CHECK THE IOWA 5 1 1 APP OR DIAL 5 1 1. UNION-CLARKE-LUCAS-MONROE-WAPELLO-RINGGOLD-DECATUR-WAYNE- APPANOOSE-DAVIS- INCLUDING THE CITIES OF CRESTON, OSCEOLA, CHARITON, ALBIA, OTTUMWA, MOUNT AYR, LAMONI, LEON, CORYDON, SEYMOUR, ALLERTON, HUMESTON, CENTERVILLE, AND BLOOMFIELD 259 PM CST THU JAN 13 2022 ...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 11 AM FRIDAY TO 6 AM CST SATURDAY... * WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 9 INCHES. * WHERE...CENTRAL INTO SOUTHERN IOWA * WHEN...FROM 11 AM FRIDAY TO 6 AM CST SATURDAY. * IMPACTS...TRAVEL IS EXPECTED TO BE DIFFICULT. PATCHY BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS CONDITIONS ARE EXPECTED TO IMPACT THE EVENING COMMUTE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. FOR THE LATEST TRAVEL CONDITIONS, CHECK THE IOWA 5 1 1 APP OR DIAL 5 1 1.
Winter Storm Warning in place for Adair, Ringgold, and Union Counties from 9 a.m. Friday until 6 a.m. Saturday
Ethan Hewett
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