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URGENT - WINTER WEATHER MESSAGE
NATIONAL WEATHER SERVICE DES MOINES IA
259 PM CST THU JAN 13 2022

...WINTER STORM TO IMPACT THE AREA FRIDAY THROUGH EARLY SATURDAY
MORNING...

.A WINTER STORM WILL IMPACT MUCH OF CENTRAL IOWA FRIDAY INTO 
EARLY SATURDAY BRINGING MODERATE TO HEAVY SNOW TO MUCH OF THE 
AREA. TRAVEL IMPACTS ARE EXPECTED, ESPECIALLY THE AFTERNOON SCHOOL
DEPARTURE AND THE EVENING COMMUTE. 4-10 INCHES OF SNOW IS 
EXPECTED ACROSS THE AREA WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. THE
WINDS WILL BE OUT OF THE EAST/NORTHEAST AND WILL INCREASE TO 15 
TO 25 MPH WITH A FEW GUSTS OVER 30 MPH BY FRIDAY NIGHT. THE WIND 
WILL PRODUCE POCKETS OF BLOWING AND DRIFTING SNOW, PARTICULARLY IN
OPEN AND RURAL AREAS, DURING THE AFTERNOON AND EVENING.

CARROLL-GREENE-BOONE-STORY-MARSHALL-TAMA-AUDUBON-GUTHRIE-DALLAS-
POLK-JASPER-POWESHIEK-ADAIR-MADISON-WARREN-MARION-MAHASKA-
INCLUDING THE CITIES OF CARROLL, JEFFERSON, BOONE, AMES, 
MARSHALLTOWN, TAMA, TOLEDO, TRAER, DYSART, GLADBROOK, AUDUBON, 
EXIRA, GUTHRIE CENTER, PANORA, BAYARD, CASEY, PERRY, WAUKEE, 
ADEL, DES MOINES, NEWTON, GRINNELL, GREENFIELD, STUART, ADAIR, 
FONTANELLE, WINTERSET, EARLHAM, INDIANOLA, NORWALK, CARLISLE, 
PELLA, KNOXVILLE, AND OSKALOOSA
259 PM CST THU JAN 13 2022

...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 9 AM FRIDAY TO 6 AM CST
SATURDAY...

* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 6 TO 10 
  INCHES.

* WHERE...MUCH OF CENTRAL IOWA.

* WHEN...FROM 9 AM FRIDAY TO 6 AM CST SATURDAY.

* IMPACTS...TRAVEL IS EXPECTED TO BE DIFFICULT. PATCHY BLOWING
  SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
  CONDITIONS ARE EXPECTED TO IMPACT THE EVENING COMMUTE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. 

FOR THE LATEST TRAVEL CONDITIONS, CHECK THE IOWA 5 1 1 APP OR
DIAL 5 1 1.

UNION-CLARKE-LUCAS-MONROE-WAPELLO-RINGGOLD-DECATUR-WAYNE-
APPANOOSE-DAVIS-
INCLUDING THE CITIES OF CRESTON, OSCEOLA, CHARITON, ALBIA, 
OTTUMWA, MOUNT AYR, LAMONI, LEON, CORYDON, SEYMOUR, ALLERTON, 
HUMESTON, CENTERVILLE, AND BLOOMFIELD
259 PM CST THU JAN 13 2022

...WINTER STORM WARNING IN EFFECT FROM 11 AM FRIDAY TO 6 AM CST
SATURDAY...

* WHAT...HEAVY SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 5 TO 9 
  INCHES.

* WHERE...CENTRAL INTO SOUTHERN IOWA

* WHEN...FROM 11 AM FRIDAY TO 6 AM CST SATURDAY.

* IMPACTS...TRAVEL IS EXPECTED TO BE DIFFICULT. PATCHY BLOWING
  SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
  CONDITIONS ARE EXPECTED TO IMPACT THE EVENING COMMUTE.

PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...

IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN
YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY. 

FOR THE LATEST TRAVEL CONDITIONS, CHECK THE IOWA 5 1 1 APP OR
DIAL 5 1 1.

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