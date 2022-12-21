(Undated) -- All of KMAland is now under a winter storm warning and wind chill warning.
The National Weather Service in Valley, Nebraska says a winter storm warning is in effect for parts of southwest Iowa and southeast Nebraska from noon today to 7 p.m. Friday. The warning covers Harrison, Shelby, Pottawattamie, Mills, Montgomery, Fremont and Page counties in southwest Iowa, and Douglas, Sarpy, Cass, Otoe, Johnson, Nemaha, Pawnee and Richardson counties in southeast Nebraska.
A wind chill warning remains in effect for this area from midnight tonight to noon Saturday.
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING, HEAVY MIXED PRECIPITATION EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES AND ICE ACCUMULATIONS OF AROUND ONE TENTH OF AN INCH. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH. FOR THE WIND CHILL WARNING, DANGEROUSLY COLD
WIND CHILLS EXPECTED. WIND CHILLS AS LOW AS 45 BELOW ZERO.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. PATCHY BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED
SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
AVOID OUTSIDE ACTIVITIES IF POSSIBLE. WHEN OUTSIDE, MAKE SURE YOU WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A HAT, AND GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN
BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.
The National Weather Service office in Johnston has issued a winter storm warning in effect from noon today to 6 a.m. Saturday for portions of western Iowa, including Audubon, Guthrie, Cass, Adair and Adams counties.
* WHAT...SNOW WILL BEGIN MIDDAY INTO THE AFTERNOON TODAY AND CONTINUE INTERMITTENTLY THROUGH EARLY THURSDAY. WINDS WILL ALSO INCREASE THURSDAY AND CONTINUE INTO FRIDAY NIGHT WHEN BLIZZARD CONDITIONS ARE POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 2 TO 5 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. WIND GUSTS OF 40 TO 50 MPH OR GREATER MAY OCCUR LATE THURSDAY THROUGH FRIDAY. EXTREME COLD AND WIND CHILLS OF 20 TO 40 BELOW WILL BE COMMON.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY AND SNOW COVERED ROADS. AREAS OF BLOWING SNOW AND POSSIBLE BLIZZARD CONDITIONS WILL SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. GUSTY WINDS COULD BRING DOWN TREE BRANCHES. THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS AS LOW AS 40 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
* ADDITIONAL DETAILS...IT NEEDS TO BE EMPHASIZED THAT THE CONCURRENCE OF BLOWING SNOW, POSSIBLE BLIZZARD CONDITIONS, AND EXTREME COLD WILL BE VERY HAZARDOUS AND POSSIBLY LIFE THREATENING IF STRANDED OUTSIDE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
FOR THE LATEST TRAVEL CONDITIONS, CHECK THE IOWA 511 APP, WWW.511IA.ORG, OR DIAL 511.
The National Weather Service office in Johnston has also issued a winter storm warning from 6 p.m. this evening to 6 a.m. Saturday for other portions of southwest and south central Iowa, including Union, Taylor, Ringgold and Decatur counties.
* WHAT...SNOW WILL BEGIN DURING THE AFTERNOON AND CONTINUE INTERMITTENTLY THROUGH THURSDAY. WINDS WILL ALSO INCREASE THURSDAY AND CONTINUE INTO FRIDAY NIGHT WHEN BLIZZARD CONDITIONS ARE POSSIBLE. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 3 TO 5 INCHES, WITH LOCALLY HIGHER AMOUNTS POSSIBLE. WIND GUSTS OF 40 TO 50 MPH OR GREATER MAY OCCUR LATE THURSDAY THROUGH FRIDAY. EXTREME COLD AND WIND CHILLS OF 20 TO 40 BELOW WILL BE COMMON.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY AND SNOW COVERED ROADS. AREAS OF BLOWING SNOW AND POSSIBLE BLIZZARD CONDITIONS WILL SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. GUSTY WINDS COULD BRING DOWN TREE BRANCHES. THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS AS LOW AS 40 BELOW ZERO COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
* ADDITIONAL DETAILS...IT NEEDS TO BE EMPHASIZED THAT THE CONCURRENCE OF BLOWING SNOW, POSSIBLE BLIZZARD CONDITIONS, AND
EXTREME COLD WILL BE VERY HAZARDOUS AND POSSIBLY LIFE THREATENING IF STRANDED OUTSIDE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
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The National Weather Service in Pleasant Hill has issued a winter storm warning for most of northwest Missouri from 6 this evening until 6 p.m. Friday. The warning includes Atchison, Nodaway, Holt, Gentry and Worth counties.
The same area is under a wind chill warning from 6 p.m. Thursday to noon Saturday.
* WHAT...FOR THE WINTER STORM WARNING, SEVERAL INCHES OF SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES. WINDS GUSTING AS HIGH AS 45 MPH. FOR THE WIND CHILL WARNING, DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS EXPECTED. WIND CHILLS AS LOW AS 35
BELOW ZERO.
* IMPACTS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. WIDESPREAD BLOWING SNOW COULD SIGNIFICANTLY REDUCE VISIBILITY. THE HAZARDOUS
CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. THE DANGEROUSLY COLD WIND CHILLS COULD CAUSE FROSTBITE ON EXPOSED
SKIN IN AS LITTLE AS 10 MINUTES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF YOU MUST TRAVEL, KEEP AN EXTRA FLASHLIGHT, FOOD, AND WATER IN YOUR VEHICLE IN CASE OF AN EMERGENCY.
AVOID OUTSIDE ACTIVITIES IF POSSIBLE. WHEN OUTSIDE, MAKE SURE YOU WEAR APPROPRIATE CLOTHING, A HAT, AND GLOVES.
THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1.