SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
GENTRY MO-NODAWAY MO-ANDREW MO-
...A STRONG THUNDERSTORM WILL IMPACT PORTIONS OF WESTERN GENTRY,
SOUTHEASTERN NODAWAY AND NORTHERN ANDREW COUNTIES THROUGH 630 PM
CST...
AT 606 PM CST, DOPPLER RADAR WAS TRACKING A STRONG THUNDERSTORM NEAR
FILLMORE, OR 7 MILES NORTHWEST OF SAVANNAH, MOVING NORTHEAST AT 55
MPH.
HAZARD...WINDS IN EXCESS OF 40 MPH AND HALF INCH HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND
UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS
POSSIBLE.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
SAVANNAH, STANBERRY, FILLMORE, BARNARD, CONCEPTION JUNCTION, BOLCKOW,
ROSENDALE, GUILFORD, CLYDE, REA, FORD CITY AND CONCEPTION.
THIS INCLUDES INTERSTATE 29 BETWEEN MILE MARKERS 61 AND 66.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING.
A SEVERE THUNDERSTORM WATCH REMAINS IN EFFECT UNTIL 800 PM CST FOR
NORTHEASTERN KANSAS...AND NORTHWESTERN MISSOURI.