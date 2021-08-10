(Valley) – The National Weather Service has issued a heat advisory for portions of southwest Iowa and southeast Nebraska Wednesday from 11 a.m. to 9 p.m.
The advisory covers Pottawattamie, Mills, Montgomery, Fremont and Page counties in southwest Iowa, and Douglas, Sarpy, Cass, Otoe, Johnson, Nemaha and Richard counties in southeast Nebraska.
* WHAT... HEAT INDEX VALUES UP TO 105 EXPECTED.
* IMPACTS...HOT TEMPERATURES AND HIGH HUMIDITY MAY CAUSE HEAT ILLNESSES TO OCCUR.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DRINK PLENTY OF FLUIDS, STAY IN AN AIR-CONDITIONED ROOM, STAY OUT OF THE SUN, AND CHECK UP ON RELATIVES AND NEIGHBORS. YOUNG CHILDREN AND PETS SHOULD NEVER BE LEFT UNATTENDED IN VEHICLES UNDER ANY CIRCUMSTANCES.
TAKE EXTRA PRECAUTIONS IF YOU WORK OR SPEND TIME OUTSIDE. WHEN POSSIBLE RESCHEDULE STRENUOUS ACTIVITIES TO EARLY MORNING OR EVENING. KNOW THE SIGNS AND SYMPTOMS OF HEAT EXHAUSTION AND HEAT
STROKE. WEAR LIGHTWEIGHT AND LOOSE FITTING CLOTHING WHE
POSSIBLE. TO REDUCE RISK DURING OUTDOOR WORK, THE OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION RECOMMENDS SCHEDULING FREQUENT REST BREAKS IN SHADED OR AIR CONDITIONED ENVIRONMENTS. ANYONE OVERCOME BY HEAT SHOULD BE MOVED TO A COOL AND SHADED LOCATION.
HEAT STROKE IS AN EMERGENCY! CALL 9 1 1.