SPECIAL WEATHER STATEMENT
NATIONAL WEATHER SERVICE KANSAS CITY/PLEASANT HILL MO
...STRONG THUNDERSTORMS WILL IMPACT PORTIONS OF CASS, BATES AND
JACKSON COUNTIES THROUGH 845 PM CST...
AT 759 PM CST, DOPPLER RADAR WAS TRACKING STRONG THUNDERSTORMS ALONG
A LINE EXTENDING FROM NEAR LENEXA TO CLEVELAND TO NEAR DREXEL TO 9
MILES NORTHEAST OF PLEASANTON TO NEAR PRESCOTT. MOVEMENT WAS
NORTHEAST AT 40 MPH.
HAZARD...WINDS IN EXCESS OF 40 MPH AND PEA SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...GUSTY WINDS COULD KNOCK DOWN TREE LIMBS AND BLOW AROUND
UNSECURED OBJECTS. MINOR DAMAGE TO OUTDOOR OBJECTS IS
POSSIBLE.
LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
KANSAS CITY, INDEPENDENCE, LEE'S SUMMIT, BLUE SPRINGS, RAYTOWN,
GRANDVIEW, BELTON, RAYMORE, GRAIN VALLEY, HARRISONVILLE, PLEASANT
HILL, GREENWOOD, PECULIAR, BUTLER, NORTH KANSAS CITY, SUGAR CREEK,
BUCKNER, LAKE LOTAWANA, ADRIAN AND GARDEN CITY.
THIS INCLUDES THE FOLLOWING HIGHWAYS...
INTERSTATE 70 IN MISSOURI BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 29.
INTERSTATE 35 IN MISSOURI BETWEEN MILE MARKERS 1 AND 4.
INTERSTATE 470 BETWEEN MILE MARKERS 0 AND 16.
INTERSTATE 435 BETWEEN MILE MARKERS 57 AND 74.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
IF OUTDOORS, CONSIDER SEEKING SHELTER INSIDE A BUILDING.