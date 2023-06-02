SEVERE THUNDERSTORM WARNING
NATIONAL WEATHER SERVICE OMAHA/VALLEY NEBRASKA
159 PM CDT FRI JUN 2 2023
THE NATIONAL WEATHER SERVICE IN OMAHA HAS ISSUED A
* SEVERE THUNDERSTORM WARNING FOR...
CENTRAL SARPY COUNTY IN EAST CENTRAL NEBRASKA...
CENTRAL CASS COUNTY IN SOUTHEASTERN NEBRASKA...
* UNTIL 245 PM CDT.
* AT 159 PM CDT, A SEVERE THUNDERSTORM WAS LOCATED 5 MILES NORTHEAST
OF WEEPING WATER, OR 15 MILES SOUTHWEST OF OFFUTT AFB, MOVING NORTH
AT 20 MPH.
HAZARD...60 MPH WIND GUSTS AND HALF DOLLAR SIZE HAIL.
SOURCE...RADAR INDICATED.
IMPACT...HAIL DAMAGE TO VEHICLES IS EXPECTED. EXPECT WIND DAMAGE
TO ROOFS, SIDING, AND TREES.
* LOCATIONS IMPACTED INCLUDE...
LOUISVILLE, CEDAR CREEK, SPRINGFIELD, PAPILLION, WALNUT CREEK
RECREATION AREA AND PRAIRIE QUEEN RECREATION AREA.
THIS INCLUDES INTERSTATE 80 IN NEBRASKA NEAR MILE MARKER 439.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
FOR YOUR PROTECTION MOVE TO AN INTERIOR ROOM ON THE LOWEST FLOOR OF A BUILDING.