(KMAland) -- The Iowa Association of Track Coaches released their latest state individual rankings on Wednesday.
View the full rankings here and the list of ranked KMAland runners below.
4A BOYS
3. Natnael Kifle, So, Sioux City North
5. Gabe Nash, Jr, Sioux City North
9. Ethan Eichhorn, So, Lewis Central
20. Beshanena Gutema, Jr, Sioux City North
4A GIRLS
1. Kaia Downs, Sr, Sioux City East
3A BOYS
12. Bryant Keller, So, Glenwood
22. Tyler Shelton, Sr, Harlan
3A GIRLS
5. Ava Rush, Jr, Atlantic
6. Lindsey Sonderman, Fr, Harlan
11. Maddie Demke, So, Bishop Heelan
15. Lola Mendlik, Fr, Denison-Schleswig
18. Brooklyn Stanley, So, Bishop Heelan
28. Delaney Saulsberry, Fr, Bishop Heelan
2A BOYS
20. Bryce Patten, Sr, Underwood
21. Cole Dooley, Sr, Treynor
24. Gable Porter, Jr, Underwood
2A GIRLS
18. Mayson Hartley, Jr, Clarinda
1A BOYS
1. Collin Lillie, Jr, St. Albert
8. Doug Berg, Jr, Nodaway Valley
10. William Gillis, Sr, Central Decatur
17. RC Hicks, Sr, Wayne
24. Landon Bendgen, So, Woodbine
29. Hadyn Piskorski, Sr, St. Albert
30. Levi Moss, So, Wayne
1A GIRLS
4. Courtney Sporrer, Sr, Logan-Magnolia
5. Madison Sporrer, Fr, Logan-Magnolia
11. Rylee Dunkin, Jr, Twin Cedars
25. Harrisen Bevan, Jr, Central Decatur
26. Ellie Baker, Fr, Martensdale-St. Marys
27. Grace Slater, Sr, Audubon
28. Mariah Falkena, Fr, Boyer Valley