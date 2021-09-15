IATC

(KMAland) -- The Iowa Association of Track Coaches released their latest state individual rankings on Wednesday. 

View the full rankings here and the list of ranked KMAland runners below. 

4A BOYS 

3. Natnael Kifle, So, Sioux City North

5. Gabe Nash, Jr, Sioux City North

9. Ethan Eichhorn, So, Lewis Central

20. Beshanena Gutema, Jr, Sioux City North

4A GIRLS 

1. Kaia Downs, Sr, Sioux City East 

3A BOYS

12. Bryant Keller, So, Glenwood 

22. Tyler Shelton, Sr, Harlan 

3A GIRLS 

5. Ava Rush, Jr, Atlantic

6. Lindsey Sonderman, Fr, Harlan

11. Maddie Demke, So, Bishop Heelan

15. Lola Mendlik, Fr, Denison-Schleswig

18. Brooklyn Stanley, So, Bishop Heelan

28. Delaney Saulsberry, Fr, Bishop Heelan

2A BOYS 

20. Bryce Patten, Sr, Underwood

21. Cole Dooley, Sr, Treynor

24. Gable Porter, Jr, Underwood

2A GIRLS

18. Mayson Hartley, Jr, Clarinda

1A BOYS

1. Collin Lillie, Jr, St. Albert

8. Doug Berg, Jr, Nodaway Valley

10. William Gillis, Sr, Central Decatur

17. RC Hicks, Sr, Wayne 

24. Landon Bendgen, So, Woodbine

29. Hadyn Piskorski, Sr, St. Albert

30. Levi Moss, So, Wayne

1A GIRLS 

4. Courtney Sporrer, Sr, Logan-Magnolia

5. Madison Sporrer, Fr, Logan-Magnolia

11. Rylee Dunkin, Jr, Twin Cedars

25. Harrisen Bevan, Jr, Central Decatur

26. Ellie Baker, Fr, Martensdale-St. Marys 

27. Grace Slater, Sr, Audubon

28. Mariah Falkena, Fr, Boyer Valley

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