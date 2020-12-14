(KMAland) -- Clarinda swept Shenandoah while Harlan and AL and TJ and SBL split in KMAland bowling on Monday.
GIRLS: Clarinda 2522 Shenandoah 1722
High Series: Ally Johnson, Clarinda (381)
High Game: Ally Johnson, Clarinda (199)
Clarinda Scores: Ally Johnson 381, Madi Pulliam 359, Andi Woods 358, Madison Smith 285, Kemper Beckel 282, Alea VanVactor 261
Shenandoah Scores: Bailey Maher 280, Hannah Stearns 235, Emma Herr 224, Alexa Munsinger 220, Hanah Pelster 215, Grace Teague 174
Baker: Clarinda 857 Shenandoah 548
GIRLS: Harlan 2385 Abraham Lincoln 1972
High Series: Sydney O'Neill, Harlan (391)
High Game: Sydney O'Neill, Harlan (256)
Harlan Scores: Sydney O'Neill 391, Madison Horn 360, Abby Swank 323, Ania Kaster 304, Anna Grote 281, Lily Hegarty 240
AL Scores: Jennica Soar 369, Gabriella Peterson 266, Abigail Rodriguez 253, Annalese Ramirez 233, McKenna Rethmeier 228, Tatum Mark 187
GIRLS: Sergeant Bluff-Luton 1247 Thomas Jefferson 1659
High Series: Elise Evans Murphy, Sergeant Bluff-Luton (301)
High Game: Elise Evans Murphy, Sergeant Bluff-Luton (151)
TJ Scores: Marissa Byrd 263, Trinity Meyer 247, MacKinzie Harstad 208, Tali Dross 192, Chassidy Brittain 179
SBL Scores: Elise Evans Murphy 301, Abby Polley 279, Sam Gonzalez 243, Victoria Johnson 216, Christina Harlan 208, Andesia Wolfe 203
Baker: SBL 579 TJ 570
BOYS: Clarinda 2770 Shenandoah 2757
High Series: Zayne Zwickel, Shenandoah (446)
High Game: Zayne Zwickel, Shenandoah (446)
Clarinda Scores: Xander Pullen 394, Rhyn Walters 391, Owen Johnson 375, Ronnie Wiedman 326, Tyson Bramble 317, Carter Larson 297
Shenandoah Scores: Zayne Zwickel 446, Dylan Gray & Seth Zwickel 377, Trey Herr 347, Alex Razee 327, Cain Lorimor 289
Baker: Clarinda 967 Shenandoah 883
BOYS: Abraham Lincoln 2619 Harlan 2258
High Series: Carter James, Abraham Lincoln (434)
High Game: Carter James, Abraham Lincoln (226)
AL Scores: Carter James 434, Bennett Olsen 396, Eric McCoy 368, Rocky Rubink 306, Liam Reardon 298, Taliq Smith 267
Harlan Scores: Caleb Smith 353, Joseph Andersen 323, Wyatt Powell 290, Andrew Andersen & Brennon Munch 282, Aiden Schleimer 227
BOYS: Thomas Jefferson 2768 Sergeant Bluff-Luton 1885
High Series: Chandler Scott, Thomas Jefferson (484)
High Game: Max Schuster & Chandler Scott, Thomas Jefferson (246)
TJ Scores: Chandler Scott 484, Max Schuster 447, Josh Chavarria 371, Alan Mase 267, Eli Dross 240, Nolan Bryan 195
SBL Scores: Carter Svoboda 359, Collin Schaar 258, Maddox Munson 245, Seth Johnson 205, Ayden Miller 195, Briston Johnson 167
Baker: TJ 959 SBL 623