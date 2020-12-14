194.jpg
Buy Now
Photo courtesy of Joe Moore at J&C Photography

(KMAland) -- Clarinda swept Shenandoah while Harlan and AL and TJ and SBL split in KMAland bowling on Monday.

GIRLS: Clarinda 2522 Shenandoah 1722 

High Series: Ally Johnson, Clarinda (381)

High Game: Ally Johnson, Clarinda (199)

Clarinda Scores: Ally Johnson 381, Madi Pulliam 359, Andi Woods 358, Madison Smith 285, Kemper Beckel 282, Alea VanVactor 261

Shenandoah Scores: Bailey Maher 280, Hannah Stearns 235, Emma Herr 224, Alexa Munsinger 220, Hanah Pelster 215, Grace Teague 174

Baker: Clarinda 857 Shenandoah 548

GIRLS: Harlan 2385 Abraham Lincoln 1972 

High Series: Sydney O'Neill, Harlan (391)

High Game: Sydney O'Neill, Harlan (256)

Harlan Scores: Sydney O'Neill 391, Madison Horn 360, Abby Swank 323, Ania Kaster 304, Anna Grote 281, Lily Hegarty 240

AL Scores: Jennica Soar 369, Gabriella Peterson 266, Abigail Rodriguez 253, Annalese Ramirez 233, McKenna Rethmeier 228, Tatum Mark 187

GIRLS: Sergeant Bluff-Luton 1247 Thomas Jefferson 1659 

High Series: Elise Evans Murphy, Sergeant Bluff-Luton (301)

High Game: Elise Evans Murphy, Sergeant Bluff-Luton (151)

TJ Scores: Marissa Byrd 263, Trinity Meyer 247, MacKinzie Harstad 208, Tali Dross 192, Chassidy Brittain 179

SBL Scores: Elise Evans Murphy 301, Abby Polley 279, Sam Gonzalez 243, Victoria Johnson 216, Christina Harlan 208, Andesia Wolfe 203

Baker: SBL 579 TJ 570

BOYS: Clarinda 2770 Shenandoah 2757 

High Series: Zayne Zwickel, Shenandoah (446)

High Game: Zayne Zwickel, Shenandoah (446)

Clarinda Scores: Xander Pullen 394, Rhyn Walters 391, Owen Johnson 375, Ronnie Wiedman 326, Tyson Bramble 317, Carter Larson 297

Shenandoah Scores: Zayne Zwickel 446, Dylan Gray & Seth Zwickel 377, Trey Herr 347, Alex Razee 327, Cain Lorimor 289

Baker: Clarinda 967 Shenandoah 883

BOYS: Abraham Lincoln 2619 Harlan 2258 

High Series: Carter James, Abraham Lincoln (434)

High Game: Carter James, Abraham Lincoln (226)

AL Scores: Carter James 434, Bennett Olsen 396, Eric McCoy 368, Rocky Rubink 306, Liam Reardon 298, Taliq Smith 267

Harlan Scores: Caleb Smith 353, Joseph Andersen 323, Wyatt Powell 290, Andrew Andersen & Brennon Munch 282, Aiden Schleimer 227

BOYS: Thomas Jefferson 2768 Sergeant Bluff-Luton 1885 

High Series: Chandler Scott, Thomas Jefferson (484)

High Game: Max Schuster & Chandler Scott, Thomas Jefferson (246)

TJ Scores: Chandler Scott 484, Max Schuster 447, Josh Chavarria 371, Alan Mase 267, Eli Dross 240, Nolan Bryan 195

SBL Scores: Carter Svoboda 359, Collin Schaar 258, Maddox Munson 245, Seth Johnson 205, Ayden Miller 195, Briston Johnson 167

Baker: TJ 959 SBL 623

Thank you for reading kmaland.com

At KMA, we attempt to be accurate in our reporting. If you see a typo or mistake in a story, please contact us by emailing kmaradio@kmaland.com.