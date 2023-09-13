(KMAland) -- The Maryville girls had a strong showing at the Richmond Tournament while the Bishop Heelan Catholic boys and East Atchison girls won meets in KMAland golf action Wednesday.
BOYS: Bishop Heelan 164 Sioux City West 274
Medalist: Jack White, Bishop Heelan (39)
Runner-up: Pierce Conley, Bishop Heelan (40) & Collin Koob, Bishop Heelan (40)
Other Heelan Scores: Brady Schultz 45, Sean Schaefer 48
SCW Scores: Jacob Wagner 60, Zach Foland 67, Sam Johnson 71, Zander Foland 76
GIRLS: East Atchison 217 Worth County 243 Albany 249 Stanberry 259
Medalist: Sydnee Bruns, East Atchison (48)
Runner-up: Alex Barnett, East Atchison (49)
Other EA Scores: Kami Brown 56, Amelia Larson 64, Jillian Hannah 75
WoCo Scores: Bridgette Hightshoe 49, Eva Engel 59, Marissa Schmitz 64, Bailey Steele 71, Brylea Paxson 75
Albany Scores: Hayleigh Wink 58, Jenna Smith 60, Brook Wink 64, Jocelyn Anthony 67
Stanberry Scores: Bella Wright 56, Lindsay Sherman 63, Taelyn Derks 67, Avery Calhoun 73
GIRLS: Richmond Tournament – 2. Maryville 369, 6. Savannah 415
Area Finishers in Top 15:
2. Cailyn Auffert, Maryville (81)
9. Alayna Pargas, Maryville (92)
11. Riley Rosenbaum, Savannah (94)
12. Lauren Jaster, Maryville (95)
14. Casey Phillips, Maryville (101)
14. Hadlee McManus, Savannah (101)
Other Maryville Scores: Brinley Conn (115)
Other Savannah Scores: Shelby Kallauner (109), Lila Lawrence (111)