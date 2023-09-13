KMAland Golf Tuesday

(KMAland) -- The Maryville girls had a strong showing at the Richmond Tournament while the Bishop Heelan Catholic boys and East Atchison girls won meets in KMAland golf action Wednesday.

BOYS: Bishop Heelan 164 Sioux City West 274

Medalist: Jack White, Bishop Heelan (39)

Runner-up: Pierce Conley, Bishop Heelan (40) & Collin Koob, Bishop Heelan (40)

Other Heelan Scores: Brady Schultz 45, Sean Schaefer 48

SCW Scores: Jacob Wagner 60, Zach Foland 67, Sam Johnson 71, Zander Foland 76

GIRLS: East Atchison 217 Worth County 243 Albany 249 Stanberry 259

Medalist: Sydnee Bruns, East Atchison (48) 

Runner-up: Alex Barnett, East Atchison (49)

Other EA Scores: Kami Brown 56, Amelia Larson 64, Jillian Hannah 75

WoCo Scores: Bridgette Hightshoe 49, Eva Engel 59, Marissa Schmitz 64, Bailey Steele 71, Brylea Paxson 75

Albany Scores: Hayleigh Wink 58, Jenna Smith 60, Brook Wink 64, Jocelyn Anthony 67 

Stanberry Scores: Bella Wright 56, Lindsay Sherman 63, Taelyn Derks 67, Avery Calhoun 73 

GIRLS: Richmond Tournament – 2. Maryville 369, 6. Savannah 415

Area Finishers in Top 15:

2. Cailyn Auffert, Maryville (81)

9. Alayna Pargas, Maryville (92)

11. Riley Rosenbaum, Savannah (94)

12. Lauren Jaster, Maryville (95)

14. Casey Phillips, Maryville (101)

14. Hadlee McManus, Savannah (101)

Other Maryville Scores: Brinley Conn (115)

Other Savannah Scores: Shelby Kallauner (109), Lila Lawrence (111)

Download PDF 2023 Richmond Girls Invitational Individual Results.pdf
Download PDF 2023 Richmond Girls Invitational Team Results.pdf

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