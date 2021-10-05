(KMAland) -- The Maryville girls lost in a district semifinal while Nebraska City’s boys won their dual to guarantee a winning season in KMAland tennis on Tuesday.
GIRLS: Missouri Class 1 District Semifinal — Savannah 5 Maryville 1
Maryville’s lone win came at No. 1 doubles from Arianne Skidmore and Lauren Cullin, which beat the Savannah team 8-4. Other results:
Groumoutis/Galapin 6-8 Stewart/Rudel
Pace/Haughey 5-8 Weaver/Hufman
Haughey 4-6, 4-6 Abri Huffman
Groumoutis 2-6, 0-6 Maddee Olszowka
Lauren Cullin 2-6, 3-6 Corrine Stewart
BOYS: Nebraska City 8 Omaha Brownell-Talbot 1
1D (NC): Caleb Poggemeyer & Connor Causgrove (8-1)
2D (NC): Anthony Robinson & Eli McNeely (8-6)
3D (BT): Braydon Thornton & Nathan Dia (1-8)
1S (NC): Caleb Poggemeyer (8-5)
2S (NC): Connor Causgrove (8-2)
3S (NC): Anthony Robinson (8-6)
4S (NC): Eli McNeely (8-4)
5S (NC): Keno Schultz (8-2)
6S (NC): Nathan Dia (8-1)