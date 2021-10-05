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(KMAland) -- The Maryville girls lost in a district semifinal while Nebraska City’s boys won their dual to guarantee a winning season in KMAland tennis on Tuesday. 

GIRLS: Missouri Class 1 District Semifinal — Savannah 5 Maryville 1

Maryville’s lone win came at No. 1 doubles from Arianne Skidmore and Lauren Cullin, which beat the Savannah team 8-4. Other results:

Groumoutis/Galapin 6-8 Stewart/Rudel

Pace/Haughey 5-8 Weaver/Hufman

Haughey 4-6, 4-6 Abri Huffman

Groumoutis 2-6, 0-6 Maddee Olszowka

Lauren Cullin 2-6, 3-6 Corrine Stewart

BOYS: Nebraska City 8 Omaha Brownell-Talbot 1 

1D (NC): Caleb Poggemeyer & Connor Causgrove (8-1)

2D (NC): Anthony Robinson & Eli McNeely (8-6)

3D (BT): Braydon Thornton & Nathan Dia (1-8)

1S (NC): Caleb Poggemeyer (8-5)

2S (NC): Connor Causgrove (8-2)

3S (NC): Anthony Robinson (8-6)

4S (NC): Eli McNeely (8-4)

5S (NC): Keno Schultz (8-2)

6S (NC): Nathan Dia (8-1)

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