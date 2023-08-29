(KMAland) -- The Maryville girls were dominant winers over Kansas City East in KMAland girls tennis on Tuesday.
Check out the result below.
Maryville 9 Kansas City East 0
Maryville moved to 2-0 with a dominant win, as Carsen Burns, Chloe Little, Keagan Wilmes, Jaci Elston, Kori Quinlin and Kate Hannigan all were 2-0 on the day.
1S (M): Carsen Burns def. Asha Kabwe (8-3)
2S (M): Chloe Little def. Yolina Aoci (8-4)
3S (M): Keagan Wilmes def. Saldati Moussa (8-0)
4S (M): Jaci Elston def. Jacky Kaboyi (8-0)
5S (M): Kori Quinlin def. Paw Htoo (8-1)
6S (M): Kate Hannigan def. Sabina Jeanne (8-0)
1D (M): Little/Wilmes def. Kabwe/Kaboyi (9-7)
2D (M): Burns/Quinlin def. Aoci/Saldati (8-2)
3D (M): Elston/Hannigan def. Jeanne/Samara Awow (8-1)