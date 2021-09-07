(KMAland) -- The Nebraska City boys were winners while the Maryville girls dropped a dual in KMAland tennis on Tuesday.
GIRLS: Savannah 8 Maryville 1
1S (S): Iris Alvarez def. Arianne Skidmore (8-1)
2S (S): Maddee Olszowka def. Athena Groumoutis (8-4)
3S (S): Corinne Stewart def. Lauren Cullin (9-8 (7-5))
4S (S): Krynna Rudel def. Alyssa Pace (8-5)
5S (S): Megan Weaver def. Dakota Haughey (8-0)
6S (M): Jewl Galapin def. Abiranna Huffman (9-7)
1D (S): Alvarez/Olszowka def. Skidmore/Cullin (8-5)
2D (S): Stewart/Rudel def. Groumoutis/Galapin (8-3)
3D (S): Weaver/Huffman def. Pace/Haughey (8-6)
BOYS: Nebraska City 8 Roncalli Catholic 1
Nebraska City winners: 1S Anthony Robinson (8-3), 2S Elijah McNeely (8-2), Caleb Poggemeyer (8-3), 4S Connor Causgrove (8-0), 5S Keno Schuldt (8-4), 6S Braydon Thornton (8-4); 1D Poggemeyer/Causgrove (8-0), 2D Robinson/McNeely (8-0)