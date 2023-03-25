(KMAland) -- Happy Saturday! And welcome to another edition of the Martin Blog Weekly Recap. Here’s what happened this week in the world of KMA Sports…
BLOGS
•KMA Sports Hawkeye Ten Conference Cup (Part II): https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-3-20-2022-23-kma-sports-hawkeye-ten-conference-cup---/article_d90b1684-c6de-11ed-9b4a-37e1f4dc0e13.html
•A look at all area football districts: https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-3-21-a-look-at-all-16-area-football-districts-for-2023-2024/article_d8134b74-c79d-11ed-81a0-ef3ef38f2bf1.html
•Ranking the Sweet 16 rooting interests: https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-3-22-ranking-the-rooting-interests-in-the-sweet-16/article_c3e2ee26-c82d-11ed-81da-1bb459ecbb11.html
•Leaving Providence an easy call: https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-3-23-leaving-providence-for-georgetown-an-easy-call/article_57065dc6-c93e-11ed-b7d8-37d15d13d713.html
•Random Thought Friday: https://www.kmaland.com/sports/random-thoughts-3-24-the-basketball-was-good-on-thursday-night/article_86d6c082-ca3c-11ed-a935-67c30a5e1113.html
AWARDS
•All-Midland Empire Conference Basketball: https://www.kmaland.com/sports/maryville-savannah-athletes-honored-on-all-mec-basketball-teams/article_8c8b056c-c724-11ed-91b4-d7e1812c7f7c.html
•All-Nebraska Capitol Conference Boys Basketball: https://www.kmaland.com/sports/ashland-greenwoods-kissinger-konzem-conestogas-welch-collect-all-ncc-first-team-honors/article_229e7838-c73c-11ed-9fd1-c3b78d362aa7.html
•MBCA All-District Basketball: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-missouri-athletes-named-all-district-by-mbca/article_e97b458a-c75f-11ed-914e-3f2482d76782.html
•All-Pioneer Conference Girls Basketball: https://www.kmaland.com/sports/richardson-wertenberger-meyer-named-to-all-pioneer-first-team/article_11cabaa8-c822-11ed-8008-e7050b4b6dcc.html
•MBCA All State Basketball: https://www.kmaland.com/sports/east-atchisons-hedlund-among-6-kmaland-missouri-athletes-named-to-mbca-all-state/article_c849ccac-c8c1-11ed-bedd-ef44b0c13210.html
•All-Trailblazer Conference Girls Basketball: https://www.kmaland.com/sports/nebraska-citys-godsey-lands-second-team-honors-from-trailblazer-conference/article_ad68c2ac-c8c2-11ed-8135-ff6172a411e1.html
•All-East Nebraska Conference Girls Basketball: https://www.kmaland.com/sports/east-central-nebraska-conference-releases-all-conference-girls-basketball-picks/article_e806ee08-c975-11ed-afe8-233548c7139e.html
•All-East Central Nebraska Conference Boys Basketball: https://www.kmaland.com/sports/auburns-binder-roybal-palmyras-fitzpatrick-named-first-team-all-ecnc/article_17961200-c9be-11ed-98c7-971c98e96706.html
BASEBALL RECAPS
•Monday, March 20th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-3-20-platte-valley-albany-open-season-with-wins/article_fe532e0a-c78c-11ed-8206-534e8d7b84d7.html
•Tuesday, March 21st: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-3-21-savannah-gets-sweep-auburn-platte-valley-also-winners/article_2f7d5260-c85c-11ed-907c-73beeae4f230.html
•Wednesday, Tuesday 22nd: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-3-22-south-holt-edges-rock-port/article_a25e284e-c91b-11ed-9cdc-e7ff1ea14a5a.html
•Thursday, March 23rd: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-3-23-rock-port-albany-king-city-auburn-plattsmouth-platte-valley-all-winners/article_00a2692e-c9e4-11ed-88f0-c71d0ae19b13.html
•Friday, March 24th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-3-24-4-area-teams-nab-friday-wins/article_794284c4-cab9-11ed-b65f-0b878b14ca50.html
GOLF RECAPS
•Monday, March 20th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-golf-3-20-savannah-boys-open-season-at-cameron-triangular/article_48311180-c78e-11ed-930c-8fc61b72c271.html
•Tuesday, March 21st: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-golf-3-21-auburn-wins-triangular/article_d6c249c4-c841-11ed-84d1-cb9d3a3e104d.html
•Wednesday, March 22nd: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-golf-3-22-rock-port-boys-mound-citys-brandon-pick-up-wins/article_af609006-c923-11ed-bb2a-f3f82b43577e.html
•Thursday, March 23rd: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-golf-3-23-maryville-boys-roll-to-win-in-opener/article_bd6db702-c9e9-11ed-b143-bb3d838e4c2d.html
SOCCER RECAPS
•Monday, March 20th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-soccer-3-20-the-platte-boys-earn-shutout-in-win-over-nebraska-city/article_2561216c-c78f-11ed-9ba2-138a6ec3bd56.html
•Tuesday, March 21st: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-soccer-3-21-wins-for-maryville-auburn-girls-both-conestoga-teams/article_f5784ede-c852-11ed-bcee-4b1cfc4adb2e.html
•Thursday, March 23rd: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-soccer-3-23-conestoga-nabs-shutout-nebraska-city-falls-in-shootout/article_832f4d14-c9ec-11ed-97f4-e75fe7ecd9ad.html
•Friday, March 24th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-soccer-3-24-3-kmaland-teams-in-action/article_52d49c94-cabb-11ed-ac34-fffa57d51648.html
TENNIS RECAPS
•Monday, March 20th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-tennis-3-20-savannah-boys-fall-tight-to-bishop-leblond/article_cef668b2-c790-11ed-846c-cb0074927a2c.html
•Tuesday, March 21st: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-tennis-3-21-savannah-boys-beat-maryville/article_da6909a8-c843-11ed-af5f-83e0bc2f74f3.html
TRACK & FIELD RECAPS
•Monday, March 20th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-track-field-3-20-lemars-girls-boys-perform-well-at-dordt-indoor/article_8aa08556-c792-11ed-9532-2f3540660191.html
•Tuesday, March 21st: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-track-field-3-21-sergeant-bluff-luton-shows-strong-at-dordt-indoor/article_0a7d3c5c-c8b4-11ed-a58f-e712ce497fc6.html
•Wednesday, March 22nd (Girls): https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-track-field-3-22-maryville-wins-at-home-lourdes-central-catholic-runner-up/article_fb044284-c921-11ed-8231-9f107fc9c2c7.html
•Wednesday, March 22nd (Boys): https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-track-field-3-22-maryville-wins-home-time-trials-3-kmaland-teams-go/article_b346923e-c922-11ed-a131-c7c376d07557.html
•Thursday, March 23rd: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-track-field-3-23-mound-city-boys-win-east-atchison-girls-second-at-worth/article_5ee0d11e-c9ef-11ed-a260-d7ef87070e4d.html
•Friday, March 24th (Boys): https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-track-3-24-glenwood-wins-in-carroll-plattsmouth-shines-in-louisville/article_ad561358-cabd-11ed-aedf-5b5c31047998.html
•Friday, March 24th (Girls): https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-track-3-24-team-titles-for-glenwood-palmyra/article_43c6e610-cabd-11ed-b101-73840c9f08b4.html
TEAM FEATURES
•Auburn Golf: https://www.kmaland.com/sports/inexperienced-auburn-boys-golf-opens-season-with-win/article_26602a36-c97e-11ed-8c7c-fbb3af6a6f3e.html
•Bedford Golf: https://www.kmaland.com/sports/bedford-seeking-improvement-low-scores-in-2023-season/article_c5808320-c8ef-11ed-810d-1be36f172d5c.html
•Clarinda Girls Tennis: https://www.kmaland.com/sports/clarinda-girls-tennis-poised-for-successful-season/article_3d6f0998-c6ba-11ed-987f-3b5c03dd73c7.html
•East Mills Track & Field: https://www.kmaland.com/sports/senior-laden-east-mills-track-eager-to-open-season-next-week/article_8f5cb41a-ca4f-11ed-9048-db40ba6882a7.html
•Fremont-Mills Girls Track & Field: https://www.kmaland.com/sports/fremont-mills-girls-track-to-lean-on-versatility-relays/article_2b488a7c-c805-11ed-9021-971a6e191952.html
•Kuemper Catholic Boys Golf: https://www.kmaland.com/sports/kuemper-returns-youthful-talented-roster-to-links-in-2023/article_a16ac5ec-c820-11ed-867e-63c05a790227.html
•Lewis Central Boys Track & Field: https://www.kmaland.com/sports/eichhorn-leading-lc-boys-track-into-new-season/article_ed2f0560-c9a1-11ed-acc6-2fc05ae667f5.html
•Plattsmouth Baseball: https://www.kmaland.com/sports/iverson-leads-plattsmouth-baseball-into-optimistic-season/article_d067b792-c8b6-11ed-8b08-13500b9295cf.html
•South Holt Baseball: https://www.kmaland.com/sports/south-holt-baseball-plenty-talented-touts-deep-pitching-staff/article_f5b482ba-ca4a-11ed-ac45-dbeb3f438df8.html
•Treynor Girls Golf: https://www.kmaland.com/sports/treynor-girls-golf-seeking-continued-success-in-upcoming-season/article_5670af26-c743-11ed-b4cd-6383bc5ae919.html
•Underwood Girls Soccer: https://www.kmaland.com/sports/underwood-girls-soccer-focused-on-the-present-primed-for-another-stellar-year/article_31cdfb20-c9b8-11ed-9fb2-0f8194de39c4.html
ATHLETE FEATURES
•Deven Bovee: https://www.kmaland.com/sports/tjs-bovee-pushes-himself-will-get-opportunity-with-briar-cliff-football/article_623c70da-c980-11ed-927d-57e9f2f3f1f9.html
•Rylee Dunkin: https://www.kmaland.com/sports/twin-cedars-6-sport-star-dunkin-opts-for-softball-at-upper-iowa/article_bb2c548c-ca55-11ed-ac1c-2b6cd83dc935.html
•Caden Johnson: https://www.kmaland.com/sports/glenwoods-johnson-ready-for-next-stop-with-iowa-western/article_07df0572-c7f4-11ed-bb6a-7fc74116e202.html
•Brooks Kissinger: https://www.kmaland.com/sports/all-kmaland-nebraska-pick-kissinger-chooses-winning-culture-at-concordia/article_95aff43a-c8ba-11ed-a4be-d786c9768677.html
•Tyler Laughlin: https://www.kmaland.com/sports/shenandoahs-laughlin-signs-to-continue-throwing-career-at-south-dakota/article_3f2f17ae-ca67-11ed-b538-b7af98d0ab45.html
•Joshua Martin & Addison Olson: https://www.kmaland.com/sports/stantons-olson-martin-secure-college-futures/article_1eb8249e-c8ea-11ed-bde5-072891969ced.html
•Dylan McIntyre: https://www.kmaland.com/sports/northeast-nodaways-multi-sport-star-mcintyre-to-play-baseball-at-north-central-missouri/article_38e8b6ee-ca4d-11ed-b09f-ab7771c1ac82.html
•Kyle Sternberg: https://www.kmaland.com/sports/ahstws-versatile-sternberg-chooses-buena-vista/article_8e852da0-c726-11ed-a436-3f1040f664e9.html
•Caden Stoecklein: https://www.kmaland.com/sports/maryvilles-stoecklein-to-continue-love-for-basketball-at-grand-view/article_76c6920a-c98b-11ed-864d-bf2001158022.html
•Jessica Wertenberger: https://www.kmaland.com/sports/sacred-heart-star-wertenberger-finds-right-fit-at-hastings-college/article_ae685748-c7f1-11ed-804c-6702c4727f82.html
UPON FURTHER REVIEW
•1664: Dustin Williams, Kyle Sternberg: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1664-weekend-recap-dustin-williams-kyle-sternberg/article_d5345ff6-c73e-11ed-b79a-4b4c99fc8c5f.html
•1665: Jessica Wertenberger, Eric Sorenson, Caden Johnson: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1665-jessica-wertenberger-eric-sorenson-caden-johnson/article_e973cbd6-c802-11ed-9c2e-03fc3a2c0bdb.html
•1666: Natalia Puchino, Wednesday Throwdown, Brooks Kissinger: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1666-natalia-puchino-wednesday-throwdown-brooks-kissinger/article_f55f6d10-c8ca-11ed-8eef-27cfe362815c.html
•1667: Brice Matthews, Turn Left Thursday, Deven Bovee: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1667-brice-matthews-turn-left-thursday-deven-bovee/article_ac1440e2-c995-11ed-8d0f-a74d35f03f20.html
•1668: Samantha Heyer, Matt Goldman, Dylan McIntyre: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1668-samantha-heyer-matt-goldman-dylan-mcintyre/article_5e7365c8-ca5f-11ed-8a33-3b7965583d41.html
OTHER
•The football districts are out: https://www.kmaland.com/sports/ihsaa-releases-2023-2024-football-districts-groups/article_b145d840-c72f-11ed-8a33-b318256923fa.html
•North Andrew new head football coach Dustin Williams: https://www.kmaland.com/sports/williams-ready-to-follow-in-fathers-footsteps-with-love-relentlessness/article_a4e65a02-c72a-11ed-90e4-3b1a8cdc2734.html
•Konnor Sudmann is an All-American: https://www.kmaland.com/sports/former-treynor-star-sudmann-named-naia-second-team-all-american/article_90997194-c81d-11ed-ac2b-df590fbb9a4c.html
•Christian Stanislav on MIAA Academic Honor Roll: https://www.kmaland.com/sports/glenwood-alum-stanislav-named-to-miaa-academic-honor-roll/article_6568a3be-c994-11ed-aa9d-8f6a0e3082f6.html
•Emma Atwood, Kelsey Fields honored for academics: https://www.kmaland.com/sports/former-kmalanders-fields-atwood-honored-by-miaa-for-academics/article_4673466a-c996-11ed-9ad6-6780e126a373.html
•Drew Buckholdt, new Exira/Elk Horn-Kimballton football coach: https://www.kmaland.com/sports/former-exira-ehk-star-buckholdt-ready-to-lead-alma-mater/article_7e9eb12e-c9b3-11ed-b848-9fad98354859.html
•Sara Keeler, new East Union softball coach: https://www.kmaland.com/sports/former-creston-star-keeler-starts-coaching-career-as-east-union-head-softball-coach/article_1dd3b612-c9b5-11ed-9587-efbf08e3952e.html