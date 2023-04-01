(KMAland) -- A good Saturday to all of the KMAland faithful out there. It's time for another link-filled look at the week that was in KMA Sports.
Each of our 75 stories from this past week are separated nicely for you to quickly search. Here's a full look at the week that was.
ATHLETE FEATURES
•Anastyn Pettlon College Decision: https://www.kmaland.com/sports/local_sports/maryvilles-pettlon-staying-home-will-play-for-bearcats/article_29e4fc36-cd84-11ed-880b-7bfd51b14ebe.html
•Brandon Speckmann College Decision: https://www.kmaland.com/sports/johnson-county-centrals-multi-sport-standout-speckmann-to-run-cross-country-for-first-time-at/article_c286bf6e-ce39-11ed-9b4b-c38aba495b9a.html
•Christina Gilkerson College Decision: https://www.kmaland.com/sports/falls-citys-gilkerson-hopes-to-continue-growth-in-golf-at-peru-state/article_a3f64074-cca4-11ed-868a-db401be3a2db.html
•Grant Brix: https://www.kmaland.com/sports/top-recruit-lo-ma-junior-brix-talks-wide-ranging-recruiting-process/article_e3e4720e-cca0-11ed-8c43-572582d9d7dc.html
•Five Questions with Brooklynn Currin: https://www.kmaland.com/sports/kma-sports-presents-five-questions-with-brooklynn-currin/article_923a01f0-cc49-11ed-be02-cb440e184371.html
•Jack Williams College Decision: https://www.kmaland.com/sports/dream-of-becoming-a-pilot-leads-williams-to-play-football-at-morningside/article_c9d039e0-cff5-11ed-821e-a7d0430f2d69.html
•Jackson Sklenar College Decision: https://www.kmaland.com/sports/local_sports/senior-year-prompts-glidden-ralstons-sklenar-to-continue-football-career-with-defending-naia-champs/article_1cd47da0-ce5b-11ed-aef3-938f341dbc1d.html
•Jazmyne Villalobos College Decision: https://www.kmaland.com/sports/als-villalobos-finds-support-fit-with-college-of-st-mary-during-injury-recovery/article_ab9418ec-cfc4-11ed-b153-538c9368e129.html
•Kelly Holt: https://www.kmaland.com/news/fremont-mills-alum-crowned-skeet-shooting-national-champion-with-iwcc/article_02d11eb8-cf1e-11ed-a348-3bbf1a8555ab.html
•Kisha Reed College Decision: https://www.kmaland.com/sports/twin-cedars-standout-reed-to-join-new-program-at-hawkeye/article_00469c96-cd6a-11ed-b9a2-a3a6d0d71198.html
•Koleson Evans: https://www.kmaland.com/sports/west-harrison-star-evans-to-play-basketball-baseball-at-buena-vista/article_48e076a0-cf06-11ed-90e2-f30aa7535afc.html
•Lily Weinreich: https://www.kmaland.com/sports/clarindas-weinreich-reflects-on-wrestling-success-in-bulgaria/article_11dc7658-cd72-11ed-a5f2-73ce94db6b3a.html
•Mason Crouse College Decision: https://www.kmaland.com/sports/east-mills-star-crouse-thrilled-to-play-basketball-at-morningside/article_bcbe52d4-ccab-11ed-9595-3397aed6c155.html
•Sam Dunn College Decision: https://www.kmaland.com/sports/sacred-hearts-dunn-becomes-latest-family-member-to-play-baseball-at-peru-state/article_7d004034-cf22-11ed-a76a-a3209bd3d41b.html
•Tommi Martin JHRE: https://www.kmaland.com/sports/local_sports/martins-junior-season-off-to-sterling-start/article_2c964876-cd6c-11ed-acd1-5f2d2220fcbd.html
•Wil Neuahrth JHRE: https://www.kmaland.com/sports/neuharth-already-putting-down-blazing-fast-times/article_c7e9fc38-ce33-11ed-9ad7-53ea131dc390.html
TEAM FEATURES
•Bedford Boys Track & Field: https://www.kmaland.com/sports/young-deep-bedford-boys-track-striving-to-learn-off-early-success/article_a0ac782c-ceff-11ed-856e-3f2590bd315b.html
•Conestoga Girls Soccer: https://www.kmaland.com/sports/local_sports/experienced-nucleus-leading-the-way-for-conestoga-girls-soccer/article_8f0b74e4-ce4e-11ed-9aa3-030f8df10c48.html
•Harlan Boys Golf: https://www.kmaland.com/sports/senior-laden-harlan-boys-golf-locks-in-for-2023-season/article_30cfd8fa-ce50-11ed-8151-3f0ad8736547.html
•Lourdes Central Catholic Track & Field: https://www.kmaland.com/sports/lourdes-central-catholic-track-emphasizing-attention-to-detail/article_edf58b18-cca3-11ed-bc54-8bc0c7cbaac1.html
•Nebraska City Baseball: https://www.kmaland.com/sports/nebraska-city-baseball-looking-to-shore-up-defense-bullpen/article_fa1b8d6c-ceff-11ed-bc2b-67f84db69ea7.html
•Plattsmouth Girls Soccer: https://www.kmaland.com/sports/plattsmouth-girls-soccer-about-to-add-star-player-for-stretch-run/article_6c340082-ce3d-11ed-848b-af0de8d1be28.html
•Riverside Boys Track & Field: https://www.kmaland.com/sports/riverside-boys-track-having-early-success/article_b107f8da-cfe1-11ed-b2c3-47da722205b5.html
•Rock Port Boys Golf: https://www.kmaland.com/sports/rock-port-boys-golf-returns-solid-group-seeks-success-in-2023-season/article_6a6d739a-cd94-11ed-ae51-4b0e0a5b6129.html
•St. Albert Golf: https://www.kmaland.com/sports/st-albert-golf-readies-for-new-season-with-new-faces/article_d60e8bcc-ccc5-11ed-93ec-677a3fe42181.html
•Thomas Jefferson Girls Soccer: https://www.kmaland.com/sports/tj-girls-soccer-emphasizing-aggressive-mindset-offensive-improvements/article_5d3472ac-cf4a-11ed-b764-6f4ba33d74c0.html
•Woodbine Girls Track & Field: https://www.kmaland.com/sports/woodbine-girls-track-aiming-high-home-meet-up-next/article_04143f84-ccbd-11ed-992f-df46baef8177.html
ON-SITE COVERAGE
•Hawkeye Ten South Track: https://www.kmaland.com/sports/area-schools-compete-at-hawkeye-ten-south-relays/article_22ebb894-cde2-11ed-be61-fb97d4e06a84.html
•Bedford Bulldog Relays: https://www.kmaland.com/sports/wilsons-four-golds-leads-f-m-girls-bedford-boys-hold-off-lenox-at-bulldog-relays/article_fa61a496-cdec-11ed-83bf-cbb70bb0174e.html
BASEBALL RECAPS
•Monday, March 27th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-3-27-6-area-teams-snag-wins/article_b971de4a-cd08-11ed-a38f-0b6d02e6837a.html
•Tuesday, March 28th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-3-28-platte-valley-maryville-savannah-falls-city-all-winners/article_daaf70fa-cdd4-11ed-a2e8-03e3e4dbee56.html
•Wednesday, March 29th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-3-29-plattsmouth-albany-dominant-in-wins/article_c8704dc8-ce98-11ed-9b1d-c70b8af06d39.html
•Thursday, March 30th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-3-30-8-area-teams-pick-up-thursday-wins/article_a56f37f0-cf63-11ed-a276-377630817f5e.html
•Friday, March 31st: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-3-31-plattsmouth-rolls-albany-holds-off-northeast-nodaway-on-busy-friday/article_f5882044-d026-11ed-961b-37e7924ff464.html
GIRLS GOLF RECAPS
•Thursday, March 30th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-golf-3-30-3-area-teams-in-action/article_cf99cef2-cf75-11ed-b5e0-6b1d74fd243e.html
BOYS GOLF RECAPS
•Monday, March 27th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-golf-3-27-auburn-wins-home-meet/article_c62fc8f8-cd18-11ed-b8f7-23c0fbc1eb68.html
•Tuesday, March 28th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-golf-3-28-cam-grabs-a-win-palmyras-carpenter-shoots-a-28/article_7c7bef32-cddd-11ed-a9e4-6fbf2afbc450.html
•Wednesday, March 29th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-golf-3-29-syracuses-shanks-claims-4th-at-home-tournament/article_9209b682-ce90-11ed-a152-4fd96a373434.html
•Thursday, March 30th: https://www.kmaland.com/sports/local_sports/kmaland-boys-golf-3-30-lewis-central-edges-clarinda-cam-wins-triangular/article_ea742770-cf77-11ed-b69c-4f626ba4b102.html
GIRLS TENNIS RECAPS
•Tuesday, March 28th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-tennis-3-28-lc-st-albert-sioux-city-north-prove-dominant-in-wins/article_10b7a160-cddd-11ed-9be3-277d3d5364db.html
•Thursday, March 30th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-tennis-3-30-clarinda-wins-tight-dual-with-lewis-central-in-h10-showdown/article_6e87c7e0-cf70-11ed-9ec8-f3aca2f4caf0.html
BOYS TENNIS RECAPS
•Monday, March 27th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-tennis-3-27-al-lc-pick-up-dominant-wins-to-open-season/article_8a7b7ba4-cd09-11ed-aedc-4b8e9ae9b2ec.html
•Tuesday, March 28th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-tennis-3-28-lc-denison-schleswig-lemars-sbl-maryville-put-up-dominant-performances/article_0876a628-cde1-11ed-9db5-93b938117d55.html
•Wednesday, March 29th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-tennis-3-29-maryville-rolls-to-mec-win/article_cba749c4-ce8e-11ed-943a-83bfe0ba6a13.html
•Thursday, March 30th: https://www.kmaland.com/sports/local_sports/kmaland-boys-tennis-3-30-dominant-wins-for-lewis-central-st-albert-glenwood-denison-schleswig/article_1c87ad28-cf77-11ed-9f65-6feb624a2d78.html
•Friday, March 31st: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-tennis-3-31-st-albert-beats-tj/article_f0e22de8-d029-11ed-bcb7-dfb1a9537816.html
GIRLS SOCCER RECAPS
•Monday, March 27th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-soccer-3-27-wins-for-lemars-treynor-tri-center-plattsmouth/article_551b0958-cd0d-11ed-9731-e3223c5163c1.html
•Tuesday, March 28th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-soccer-3-28-stevens-scores-4-in-dominant-harlan-win-5-other-area/article_9495b736-cddf-11ed-abea-f3c8f1a092a3.html
•Thursday, March 30th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-soccer-3-30-harlan-conestoga-maryville-atlantic-get-dominant-wins-underwood-wins-state/article_82ce6b58-cf6d-11ed-a6a2-f7003849434c.html
BOYS SOCCER RECAPS
•Monday, March 27th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-soccer-3-27-glenwood-harlan-tri-center-open-with-wins/article_74f82de8-cd15-11ed-9bc4-3f02cf8237e7.html
•Tuesday, March 28th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-soccer-3-28-bell-leads-riverside-past-atlantic/article_642b9be0-cde1-11ed-89f2-97218434b3e8.html
•Thursday, March 30th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-soccer-3-30-wic-teams-conestoga-impressive-in-wins/article_02d8e17e-cf6f-11ed-8444-937d25ae6249.html
GIRLS TRACK & FIELD RECAPS
•Monday, March 27th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-track-field-3-27-creston-al-heelan-lemars-among-teams-competing/article_f0c9970c-cd12-11ed-a610-777835f22f67.html
•Tuesday, March 28th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-track-3-28-fremont-mills-conestoga-falls-city-claim-team-titles/article_cbbcfb06-cde5-11ed-8c9a-6fe14696b7de.html
•Thursday, March 30th: https://www.kmaland.com/sports/local_sports/kmaland-girls-track-3-30-atlantic-riverside-worth-county-win-meets-wayne-treynor-fare-well/article_14373a98-cf82-11ed-9cd9-2bea326329c5.html
•Friday, March 31st: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-track-3-31-nebraska-city-louisville-plattsmouth-compete-at-platteview/article_9d389946-d021-11ed-b7ee-5b7d71ae784c.html
BOYS TRACK & FIELD RECAPS
•Monday, March 27th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-track-field-3-27-creston-takes-5th-at-bondurant-farrar-sioux-city-north/article_903dae04-cd13-11ed-ad84-cf67d832065f.html
•Tuesday, March 28th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-track-3-28-syracuse-rolls-in-auburn-bedford-falls-city-win-home-meets/article_28e8450c-cdea-11ed-ab5b-439fc5e771f7.html
•Thursday, March 30th: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-track-field-3-30-lc-riverside-worth-county-win-team-titles/article_29ad6f56-cf81-11ed-a1fe-ebdbc499725e.html
•Friday, March 31st: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-track-3-31-nebraska-city-louisville-plattsmouth-compete-at-platteview/article_9d389946-d021-11ed-b7ee-5b7d71ae784c.html
MARTIN BLOGS
•7 Points on a historical Final Four & Caitlin Clark: https://www.kmaland.com/sports/7-points-3-27-a-historical-final-four-with-4-serious-fanbases-was-it-a/article_5e34252c-cc92-11ed-b77d-dfcabaa29a55.html
•Thinking Tuesday: https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-3-28-20-things-im-thinking-about/article_a336f594-cd61-11ed-9021-cf800fbc4e77.html
•Recapping a busy Tuesday: https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-3-29-wrapping-up-the-first-big-tuesday-of-the-spring-season/article_f9f644ca-ce33-11ed-b7c0-8fca3bcea294.html
•MLB Predictions: https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-3-30-picking-the-divisions-playoffs-as-mlb-opening-day-is-here/article_eb712504-ceb6-11ed-8455-fb988a3001de.html
•Random Thoughts on WrestleMania 39: https://www.kmaland.com/sports/random-thoughts-3-31-wrestlemania-weekend-has-arrived/article_fa61b3ca-cfbb-11ed-84a4-6f23fb4bcdaa.html
UPON FURTHER REVIEW
•1669 — Grant Brix, Kyle Bartels, Christina Gilkerson, Jeremiah Watters: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1669-grant-brix-kyle-bartels-christina-gilkerson-jeremiah-watters/article_b862c40c-ccb7-11ed-ac24-ffda003d9880.html
•1670 — Emily Brouse, Eric Sorensonn, Tommi Martin: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1670-emily-brouse-eric-sorenson-tommi-martin/article_2710516c-cd80-11ed-be4b-677077d9cfd1.html
•1671 — Cole Loeffelbein, Jared Stansbury, Wil Neuharth: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1671-cole-loeffelbein-jared-stansbury-wil-neuharth/article_81d69830-ce49-11ed-ad7e-777045086fb9.html
•1672 — Throwdown Thursday, Turn Left Thursday, Konnor Sudmann: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1672-throwdown-thursday-turn-left-thursday-konnor-sudmann/article_6e1b8280-cf14-11ed-8124-5ff899c10041.html
•1673 — Taylor Christopulos, Matt Goldman, Kamryn Meyer: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1673-taylor-christopulos-matt-goldman-kamryn-meyer/article_66ddc660-cfdf-11ed-8873-cb64c5ee889f.html
NEW COACHES
•Jeremiah Watters, TJ Head Football: https://www.kmaland.com/sports/watters-takes-over-as-thomas-jefferson-head-football-coach/article_49282960-cca8-11ed-ae4d-239acacba81a.html
•Dave Wiebers, Denison-Schleswig Head Football: https://www.kmaland.com/sports/wiebers-ready-to-lead-denison-schleswig-football-again/article_7481da66-ccd5-11ed-a118-1be521647d0e.html
FORMER KMALANDERS
•Cole Loeffelbein: https://www.kmaland.com/sports/glenwood-alum-loeffelbein-preparing-for-third-career-mma-fight/article_bfa3ca6a-ce40-11ed-81b6-2f5116bb908a.html
•Emily Brouse: https://www.kmaland.com/sports/harlan-alum-brouse-thriving-at-odessa-college/article_62412546-cd70-11ed-872b-27bf32229e77.html
•Konnor Sudmann: https://www.kmaland.com/sports/treynor-great-sudmann-talks-all-american-honor-big-decision-future/article_13833338-cf03-11ed-98d9-2f0ae98a09c0.html