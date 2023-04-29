(KMAland) -- Another big week of KMAland sports and KMA Sports coverage saw 83 stories on athletes, teams, events and more that we think might deserve a second or first (in case you missed it!) look.
ATHLETE FEATURES (11)
•Ryce Reynolds Five Questions: https://www.kmaland.com/sports/kma-sports-presents-five-questions-with-ryce-reynolds/article_679f8de4-e29b-11ed-8764-b7c1d4c7286c.html
•Madison Steckler College Decision: https://www.kmaland.com/sports/audubons-steckler-to-continue-track-career-at-iowa-western/article_d9a3507e-e246-11ed-b58c-e71d7cfe1b08.html
•Lili McCready College Decision: https://www.kmaland.com/sports/riversides-mccready-shifts-focus-will-play-volleyball-for-college-of-st-mary/article_92895e46-e2a9-11ed-aadf-eb6e24114d28.html
•Anthony Silva College Decision: https://www.kmaland.com/sports/tj-goalkeeper-silva-all-set-for-next-level-with-iowa-central/article_f2dd9c58-e371-11ed-af63-637bf979ef59.html
•Mayson Hartley JHRE AOTW: https://www.kmaland.com/sports/clarindas-hartley-hopeful-to-close-out-tennis-track-careers-on-high-note/article_2e542d74-e372-11ed-95c8-c707e75c2935.html
•Tyler Harger College Decision: https://www.kmaland.com/sports/glenwoods-harger-falls-in-love-with-tennis-commits-to-buena-vista/article_2a10977a-e390-11ed-ba1c-a78c4f129717.html
•Azaria Green College Decision: https://www.kmaland.com/sports/al-volleyball-star-green-the-latest-kmalander-to-choose-college-of-st-mary/article_2eef26a8-e44e-11ed-9014-43a5500c3d98.html
•CJ Carter College Decision: https://www.kmaland.com/sports/glenwood-wrestling-star-carter-headed-to-iowa-western/article_142cf4c4-e469-11ed-b2fd-373e244e0774.html
•Ella Tiarks College Decision: https://www.kmaland.com/sports/treynor-junior-tiarks-makes-commitment-to-omaha-volleyball/article_bed38d5c-e509-11ed-b6b8-1f5d84956b89.html
•Dylan Gray College Decision: https://www.kmaland.com/sports/shenandoahs-gray-to-bowl-at-iowa-western/article_2e3af978-e514-11ed-b045-4f4c7a589c9f.html
•Jenna Mason College Decision: https://www.kmaland.com/sports/platte-valleys-mason-to-continue-love-for-track-at-williams-woods/article_30630e20-e5e1-11ed-8c3d-339ef5d74538.html
TEAM FEATURES (10)
•St. Albert Girls Soccer: https://www.kmaland.com/sports/red-hot-st-albert-girls-heading-into-busy-week/article_05b0e1a4-e242-11ed-8ecf-4f46aa2094cc.html
•Albany Baseball: https://www.kmaland.com/sports/albany-baseball-riding-high-as-postseason-approaches/article_621b0d4c-e2ac-11ed-ae9c-8b790bc4e31f.html
•Red Oak Boys Tennis: https://www.kmaland.com/sports/red-oak-boys-tennis-rounding-into-form-looks-to-continue-competing-in-postseason/article_52284f0a-e2d2-11ed-a59b-af962d4dee99.html
•Maryville Boys Tennis: https://www.kmaland.com/sports/maryville-tennis-carrying-10-straight-wins-into-rematch-with-savannah/article_5e4cbec0-e399-11ed-a5e6-b7a3a812defa.html
•Palmyra Boys Golf: https://www.kmaland.com/sports/carpenter-leading-palmyra-boys-golf-to-successful-season/article_ff6f7dfe-e3b9-11ed-b80a-a7c20704bbcf.html
•Denison-Schleswig Boys Soccer: https://www.kmaland.com/sports/denison-schleswig-boys-soccer-on-5-match-tear-after-0-2-start/article_ade80220-e437-11ed-b539-2b38f0751b3c.html
•Abraham Lincoln Girls Tennis: https://www.kmaland.com/sports/al-girls-tennis-on-hot-streak-looking-to-carry-momentum-into-postseason/article_f19c16ac-e44e-11ed-a0c1-2788da8636bd.html
•Essex/Stanton Golf: https://www.kmaland.com/sports/essex-stanton-golf-hoping-to-surprise-some-people-in-corner-conference-tournament/article_783e26be-e48b-11ed-af1d-bb6e0a68a853.html
•Mound City Boys Track & Field: https://www.kmaland.com/sports/mound-city-boys-ready-to-compete-at-275-meet/article_8e441692-e500-11ed-9619-035b5b844f62.html
•Missouri Valley Boys Golf: https://www.kmaland.com/sports/missouri-valley-boys-golfers-eye-deep-postseason-run-girls-show-improvement/article_c20311ae-e528-11ed-9d59-f7b175fc7a3f.html
OTHER FEATURES (3)
•Jason McCall, new AHSTW girl’s basketball coach: https://www.kmaland.com/sports/clarinda-alum-mccall-shifts-from-boys-assistant-to-girls-head-coach-at-ahstw/article_7c49de8c-e2a7-11ed-a583-17b2c7aba98e.html
•Mitch Rolls, new IWCC women’s basketball coach: https://www.kmaland.com/sports/new-iwcc-womens-coach-rolls-couldnt-say-no-to-chance-with-reivers/article_3ac834f4-e518-11ed-be40-8f9aba068b6a.html
•Evan Hansen, AHSTW wrestling coach: https://www.kmaland.com/sports/kma-sports-hall-of-famer-hansen-to-bring-championship-lifestyle-to-ahstw/article_72875762-e491-11ed-a556-97ff9a48ef09.html
EVENT COVERAGE (8)
•Rock Port/South Holt Baseball: https://www.kmaland.com/sports/jakubs-6th-inning-homer-propels-rock-port-past-south-holt-in-pitchers-duel/article_6d4f7304-e321-11ed-9f37-cb8c17e455de.html
•Drake Relays Diary (Day 1): https://www.kmaland.com/sports/113th-drake-relays-diary-day-1/article_30f5e7fa-e4ff-11ed-a309-ff2b05c42384.html
•Plattsmouth/Platte Valley Baseball: https://www.kmaland.com/sports/villamonte-tosses-shutout-plattsmouth-rolls-over-platte-valley-in-top-10-showdown/article_a792285e-e55b-11ed-913f-8fca2decd7c9.html
•Drake Relays Recap (Day 1): https://www.kmaland.com/sports/matiyow-sandbothe-highlight-first-day-of-drake-relays/article_ac539898-e581-11ed-9e29-374486b7deee.html
•Drake Relays Diary (Day 2): https://www.kmaland.com/sports/113th-drake-relays-diary-day-2/article_e12e95a8-e5c8-11ed-bd89-4bdb05fb136c.html
•Drake Relays Interviews (Day 2): https://www.kmaland.com/sports/drake-relays-day-2-interviews/article_667c925a-e5f1-11ed-a54b-231801db5d73.html
•Drake Relays College Recap (Day 2): https://www.kmaland.com/sports/former-kmalanders-schraft-clark-win-drake-relays-titles/article_e1e0efee-e63d-11ed-b492-f7a4e09d638a.html
•Drake Relays High School Recap (Day 2): https://www.kmaland.com/sports/reynolds-sets-school-record-captures-drake-relays-flag-in-thrilling-400-win/article_7d0378f6-e649-11ed-a60b-471ab0e40d5a.html
KMALAND BASEBALL RECAPS (5)
•Monday: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-4-24-east-atchison-rock-port-plattsmouth-auburn-snag-wins/article_63aeac7a-e312-11ed-8622-7ff67a8c9fad.html
•Tuesday: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-4-25-auburn-snaps-rock-port-win-streak-south-holt-albany-walk-off/article_015ed6b2-e3d5-11ed-8779-4b2d6c34d15b.html
•Wednesday: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-4-26-savannah-scores-four-in-fifth-to-top-maryville/article_8d9e147a-e4a8-11ed-8e59-3bcd4333148e.html
•Thursday: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-4-27-platte-valley-mo-wins-pitchers-duel-with-northeast-nodaway/article_c2b591fa-e567-11ed-bf58-2fcc9e37e46a.html
•Friday: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-4-28-maryville-goes-2-0-at-chillicothe-tournament/article_215f13ea-e638-11ed-a15c-4fa65960645a.html
KMALAND GOLF RECAPS (10)
•Monday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-golf-4-24-shenandoah-clarinda-treynor-king-city-among-winners/article_4ba09fae-e311-11ed-8a78-4b5a92017c32.html
•Monday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-golf-4-24-conference-wins-for-harlan-clarinda-lc-tri-center-treynor-lo/article_58d377a0-e320-11ed-bbb0-d76fe6ae2887.html
•Tuesday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-golf-4-25-clarinda-shoots-low-in-win-shenandoah-grabs-quad-win/article_9dc970ca-e3df-11ed-882d-6310474d8038.html
•Tuesday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-golf-4-25-glenwood-east-mills-nodaway-valley-win-triangulars-hawkeye-ten-wins/article_64453a16-e3ec-11ed-b83a-b3f5c716a67c.html
•Wednesday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-golf-4-26-heelan-takes-2nd-kuemper-3rd-at-cyo-invitational/article_811ff0d4-e4a2-11ed-a7be-5bfaf52a842c.html
•Wednesday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-golf-4-26-kuemper-schwabe-carpenter-claim-tournament-titles/article_9d4323f0-e4a5-11ed-9b51-2780f196c6ce.html
•Thursday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-golf-4-27-glenwood-f-m-cam-among-area-winners/article_77fde85c-e57a-11ed-a946-7f98c06089dd.html
•Thursday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-golf-4-27-atlantic-harlan-kuemper-win-hawkeye-ten-battles/article_7d047274-e57c-11ed-b2b1-63550ac37a67.html
•Friday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-golf-4-28-martensdale-st-marys-takes-central-decatur-invitational/article_a951254a-e629-11ed-8052-d33b4ffe2ba7.html
•Friday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-golf-4-28-east-mills-lo-ma-audubon-underwood-snag-dual-wins/article_775a2188-e631-11ed-83a3-4774c576a4e9.html
KMALAND SOCCER RECAPS (8)
•Monday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-soccer-4-24-st-albert-downs-tri-center-in-ot-for-fifth-straight/article_eabbcd36-e314-11ed-b2fb-6749840ac34b.html
•Monday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-soccer-4-24-denison-schleswig-beats-harlan-in-ot-the-platte-moves-on/article_c25f2b56-e316-11ed-a30b-978b4b25dea3.html
•Tuesday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-soccer-4-25-dougherty-accounts-for-5-goals-in-glenwood-win-hays-schwieso/article_39c80d84-e3da-11ed-9413-0fce3a63e7e0.html
•Tuesday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-soccer-4-25-glenwood-lc-ahstw-al-all-dominant-in-wins-underwood-posts/article_a8b36a0a-e3de-11ed-a237-87cf2ff4f518.html
•Thursday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-soccer-4-27-wins-for-glenwood-underwood-heelan-treynor-maryville-and-missouri-valley/article_6a957b54-e574-11ed-8ba4-17538ab93576.html
•Thursday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-soccer-4-27-johnson-ogle-break-all-time-goal-scoring-records/article_c4a982b2-e578-11ed-8183-13aa9c7012cd.html
•Friday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-soccer-4-28-st-albert-denison-schleswig-al-tj-post-shutout-wins/article_d0fa2b8c-e638-11ed-be24-7389de47b7f9.html
•Friday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-soccer-4-28-underwoods-ogle-scores-5-times-in-shutout-win/article_189c2ea0-e642-11ed-944b-b349ea89a07c.html
KMALAND TENNIS RECAPS (10)
•Monday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-tennis-4-24-glenwood-creston-d-s-atlantic-win-in-hawkeye-ten/article_ecbb2b78-e313-11ed-a57a-cb07ccfbdd3c.html
•Monday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-tennis-4-24-hawkeye-ten-wins-for-clarinda-lewis-central-harlan-and-st/article_355aa58e-e319-11ed-98a1-6ba7f026cda4.html
•Tuesday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-tennis-4-25-lewis-central-wins-city-meet/article_91388d22-e3ea-11ed-b6db-8f118f7fee81.html
•Tuesday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-tennis-4-25-shenandoah-clarinda-roll-to-league-wins/article_857a8a68-e3ee-11ed-a570-9b18cb7fde18.html
•Wednesday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-tennis-4-26-lewis-central-girls-win-fourth-straight-city-title/article_1f196472-e4a9-11ed-9656-0f6f2f97b426.html
•Wednesday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-tennis-4-26-savannah-maryville-doubles-teams-go-1-2-at-mec-tournament/article_b53e2956-e4a9-11ed-be16-a72e873c6102.html
•Thursday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-tennis-4-27-shenandoah-clarinda-atlantic-lc-win-hawkeye-ten-duals/article_853b0daa-e576-11ed-b07a-b7c4d315d3f7.html
•Thursday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-tennis-4-27-clarinda-kuemper-get-shutout-wins/article_eede777e-e576-11ed-af00-c3a8155a6768.html
•Friday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-tennis-4-28-al-goes-2-0-red-oak-gets-shutout-win/article_44a5ace0-e649-11ed-9e4b-63d990c11836.html
•Friday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-tennis-4-28-lemars-shows-2-0-day-al-sbl-go-1-1/article_e9759870-e649-11ed-9fcb-fbc485375b17.html
KMALAND TRACK & FIELD RECAPS (8)
•Monday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-track-field-4-24-richardson-stars-at-mudecas-meet/article_5bf33edc-e31d-11ed-879b-8b576444fdae.html
•Monday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-track-4-24-lillie-sets-school-record-glenwood-woodbine-win-home-meets/article_591ac562-e31e-11ed-ae8b-c7c967f74f9b.html
•Tuesday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-track-4-25-clarinda-east-mills-lenox-worth-county-take-team-championships/article_c0a0f43e-e3ed-11ed-a627-973cc5f15b67.html
•Tuesday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-track-4-25-clarinda-fremont-mills-wayne-woodbine-platte-valley-win-team-titles/article_e20c302e-e3ee-11ed-8f93-97b8de4eaf19.html
•Thursday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-track-4-27-f-m-east-union-riverside-denison-schleswig-lewis-central-maryville/article_bcd2db6c-e580-11ed-99ad-17e414f1572c.html
•Thursday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-track-field-4-27-underwood-lc-ikm-manning-maryville-claim-team-titles/article_af161578-e582-11ed-9959-378d1b91ad41.html
•Friday Girls: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-track-4-28-bluegrass-conference-schools-in-action/article_348912d2-e646-11ed-a353-0b20e9219862.html
•Friday Boys: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-track-field-4-28-atlantic-picks-up-win-at-red-oak/article_1408ff94-e647-11ed-9607-bbc5ce21229a.html
MARTIN BLOG (5)
•7 Points: https://www.kmaland.com/sports/7-points-4-24-a-quiet-house-kmaland-leaders-in-track-golf-tennis-soccer/article_8100e1ac-e2a5-11ed-9cfb-03fa63ec86cb.html
•Thinking Tuesday: https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-4-25-42-things-im-thinking-about-in-honor-of-lebrons-22-20/article_6a5e6b9c-e370-11ed-a17a-d788333219c8.html
•Girls SQM Breakdown: https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-4-26-breaking-down-the-kmaland-girls-state-qualifying-track-meets/article_8f88f50a-e43c-11ed-9782-cbf69ecbbe76.html
•Boys SQM Breakdown: https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-4-27-breaking-down-the-kmaland-boys-state-qualifying-track-meets/article_23482ff2-e507-11ed-ac55-7718c1558056.html
•Football Friday — Top-40 Returning Rushers: https://www.kmaland.com/sports/football-friday-4-28-a-look-at-the-top-40-returning-rushers-in-kmaland/article_dae94e3e-e5ca-11ed-a833-93944c1ccb4c.html
UPON FURTHER REVIEW (5)
•1689: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1689-jason-mccall-shane-hallam-lili-mccready/article_b298aaa6-e2b9-11ed-abd0-e37acdd2e0b2.html
•1690: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1690-vera-alenicheva-eric-sorenson-mayson-hartley/article_9038af0c-e380-11ed-b9da-67459f637743.html
•1691: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1691-isaac-basten-jared-stansbury-andrew-lawrence/article_d6d8b1e4-e44a-11ed-b57a-1be995e0abb7.html
•1692: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1692-turn-left-thursday-thursday-throwdown-mitch-rolls/article_1a67578e-e519-11ed-89b0-97cc8b7fd13d.html
•1693: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1693-austin-phyfe-matt-goldman-mackenzie-hupke/article_3b138eec-e5de-11ed-812a-67761aed5911.html