(KMAland) -- More spring postseason and summer regular season from this past week, including 56 links on athletes, teams, events and much more that might deserve a second look.
EVENT COVERAGE
•Clarinda Girls Tennis/Final Four: https://www.kmaland.com/sports/clarinda-ends-dream-season-with-runner-up-finish/article_b8eb242e-ff24-11ed-ba14-cb83294ea180.html
•Treynor/Western Christian Boys State Soccer: https://www.kmaland.com/sports/treynor-falls-to-western-christian-in-state-quarterfinals/article_d4779754-ff29-11ed-b9b2-3ff957d0235f.html
•Denison-Schleswig/Marion Boys State Soccer: https://www.kmaland.com/sports/denison-schleswig-runs-into-marion-buzzsaw-falls-in-state-quarterfinals/article_0cdc95d4-ff4f-11ed-8897-e7e6979a0774.html
•AHSTW/Treynor Softball: https://www.kmaland.com/sports/ahstw-explodes-for-extra-inning-comeback-win-over-treynor/article_66e25466-ff67-11ed-a959-bbde99049e97.html
•Underwood/Gilbert Girls State Soccer: https://www.kmaland.com/sports/gilbert-bests-underwood-in-state-quarterfinals/article_758811a0-fff2-11ed-aedd-2f0dfbd6382a.html
•Lewis Central/Harlan Baseball: https://www.kmaland.com/sports/lewis-central-uses-9-run-4th-to-roll-past-harlan-extend-win-streak-to-8/article_da1394b8-0034-11ee-a5e0-83b49fe9f595.html
•Underwood/Tri-Center Baseball: https://www.kmaland.com/sports/luett-twirls-no-no-in-underwoods-shutout-of-tri-center/article_a09b0cbe-01c6-11ee-a926-1304acd5aa1c.html
DAILY RECAPS
•Monday KMAland Baseball: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-5-29-platte-valley-posts-shutout-advances-to-state-championship/article_1e5732bc-fe62-11ed-a27b-136db26c2df1.html
•Tuesday KMAland Soccer: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-soccer-5-30-heelan-moves-on-in-state-tournament/article_6497902a-ff55-11ed-9c5c-27564c6444d6.html
•Tuesday KMAland Baseball: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-5-30-st-albert-lc-glenwood-harlan-grab-h10-sweeps/article_5ac96024-ff68-11ed-88e5-0bb74ec6d7ab.html
•Tuesday KMAland Softball: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-softball-5-30-kohls-career-milestone-among-many-highlights-in-busy-night/article_19dc95d2-ff6c-11ed-96b1-e3caf38fe829.html
•Wednesday KMAland Soccer: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-soccer-5-31-heelan-girls-edge-past-nevada-to-advance-to-semifinal/article_68973768-0025-11ee-85e4-4bd5c4b1eabc.html
•Wednesday KMAland Boys Tennis: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-tennis-5-31-glenwood-season-finishes-in-state-quarterfinal/article_4ab66592-0026-11ee-95bc-f396306ee2f9.html
•Wednesday KMAland Baseball: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-5-31-red-oak-downs-clarinda-glenwood-handles-shenandoah/article_ca30f2d0-0033-11ee-bf20-c3a6f326a1c6.html
•Wednesday KMAland Softball: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-softball-5-31-pryor-reaches-500-ks-in-woodbine-win-glenwood-clarinda-win-tight/article_7cefd86e-0034-11ee-85ed-8f80de767fd4.html
•Wednesday Clarinda A’s: https://www.kmaland.com/sports/as-drop-season-opener-to-merchants-in-high-scoring-battle/article_d43d7f30-0035-11ee-a882-37862cc001fc.html
•Thursday KMAland Boys Soccer: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-boys-soccer-6-1-heelan-boys-fall-in-state-semifinal/article_d934c780-00f0-11ee-b376-8b9981a267f5.html
•Thursday KMAland Softball: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-softball-6-1-shenandoah-missouri-valley-win-big-rivalry-games/article_fdb00e90-00f4-11ee-87ae-431b763bb214.html
•Thursday KMAland Baseball: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-6-1-shenandoah-outduels-red-oak-treynor-edges-tri-center/article_c7609cf6-00f9-11ee-99bd-7f789e0130d1.html
•Friday KMAland Softball: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-softball-6-2-griswold-mstm-get-key-shutout-wins/article_d3883a56-01bd-11ee-9611-8b0cecf93f22.html
•Friday KMAland Baseball: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-baseball-6-2-mo-valley-walks-off-mount-ayr-wins-in-8-lc-runs/article_9530fa38-01c5-11ee-a982-039bf0ac488d.html
•Friday Clarinda A’s: https://www.kmaland.com/sports/as-fall-to-merchants-for-second-straight-loss/article_24d9f13e-01c7-11ee-b1e3-0f8e33f2718c.html
•Friday KMAland Girls Soccer: https://www.kmaland.com/sports/kmaland-girls-soccer-6-2-heelan-moves-to-state-championship/article_572ab758-01c8-11ee-87d7-4f7b25baa6af.html
TEAM FEATURES
•Audubon Softball: https://www.kmaland.com/sports/audubon-softball-looking-to-build-off-impressive-first-week/article_0cc22354-fe35-11ed-bb34-1fed3ebc2ad9.html
•Joplin Outlaws: https://www.kmaland.com/sports/outlaws-aiming-for-electric-offense-in-2023/article_feb01322-fefa-11ed-8d2c-bfbb3bb64441.html
•Missouri Valley Softball: https://www.kmaland.com/sports/missouri-valley-softball-aiming-high-hoping-to-continue-being-the-hammer/article_15d510e0-ffb2-11ed-ae04-33677357bbe0.html
•Jefferson City Renegades: https://www.kmaland.com/sports/local_sports/renegades-open-mink-league-season-wednesday/article_853ba4ca-ffdb-11ed-9696-53f6ff43888c.html
•Coon Rapids-Bayard Baseball: https://www.kmaland.com/sports/kma-1a-2a-no-1-coon-rapids-bayard-off-to-6-0-start-seeking-more/article_e4ac0396-0080-11ee-840a-8bac480d3293.html
•Carroll Merchants: https://www.kmaland.com/sports/kuemper-alum-berg-guiding-merchants-to-3-0-start/article_f49f5c20-00b3-11ee-8cea-0319247c30b5.html
•West Harrison Baseball: https://www.kmaland.com/sports/hot-bats-strong-arms-helping-west-harrison-continue-its-winning-ways/article_3a1377ce-00a9-11ee-91b2-1f8d9536a76c.html
•Murray Softball: https://www.kmaland.com/sports/undefeated-murray-prepping-for-busy-stretch/article_f606ad7c-0151-11ee-8b11-e7de013ac68b.html
•Nevada Griffons: https://www.kmaland.com/sports/griffons-hoping-to-bring-diverse-productive-offense/article_ea0573f8-0167-11ee-a60d-33e5ff643e86.html
ATHLETE/COACH/AWARDS FEATURES
•Allissa Fischer: https://www.kmaland.com/sports/fischer-producing-plenty-of-runs-for-explosive-underwood-offense/article_405ee788-fe8f-11ed-a68b-c78e8a00e80a.html
•Addy Beiter: https://www.kmaland.com/sports/consistency-hawkeye-ten-title-lands-kuempers-beiter-kmaland-girls-golfer-of-the-year/article_104b8444-feed-11ed-8a95-3f7769a2b2c1.html
•River Dow: https://www.kmaland.com/sports/east-atchisons-dow-puts-in-the-extra-work-to-earn-kmaland-missouri-golfer-of-the/article_a334ccea-fe64-11ed-ad0d-47760eb9fa7f.html
•Dawson Bond: https://www.kmaland.com/sports/local_sports/bond-leading-experienced-red-oak-squad-in-4-2-start/article_461fa0a0-ffbf-11ed-bd79-b747527711f3.html
•Keith Thompson: https://www.kmaland.com/sports/hamburgs-thompson-lives-up-to-reputation-takes-kmaland-iowa-boys-golfer-of-the-year/article_ca60e446-ffbf-11ed-92d4-ff4260542fbd.html
•Noah Carpenter: https://www.kmaland.com/sports/local_sports/palmyras-carpenter-repeats-as-kmaland-nebraska-golfer-of-the-year/article_b9143d0a-ffd3-11ed-a003-93197dddbb2d.html
•Drew Iverson: https://www.kmaland.com/sports/iverson-plays-big-role-in-plattsmouths-dream-season-to-earn-kmaland-nebraska-baseball-player-of/article_1fd2a302-008c-11ee-9160-072f91850a46.html
•Janice Shanno: https://www.kmaland.com/sports/historic-season-lands-sidneys-shanno-kmaland-golf-coach-of-the-year/article_0d3e1b3a-0088-11ee-be35-fbad8871d25c.html
•Isaac Jones: https://www.kmaland.com/sports/clarindas-jones-finds-right-fit-at-northwest/article_67645d92-00a4-11ee-ab9b-3f14132e4c12.html
•Jason Shupp: https://www.kmaland.com/sports/shupp-ready-to-take-over-as-treynor-ad/article_7145891e-00a7-11ee-a247-3fbbbf9a99b8.html
•All-KMAland Girls Golf: https://www.kmaland.com/sports/presenting-the-2023-all-kmaland-girls-golf-team/article_effd785e-00c8-11ee-9a28-67236f8e2907.html
•All-KMAland Boys Golf: https://www.kmaland.com/sports/presenting-the-2023-all-kmaland-boys-golf-team/article_a07b10da-00cc-11ee-8bf4-a79d2ceb4a0b.html
•All-KMAland Nebraska Baseball: https://www.kmaland.com/sports/presenting-the-2023-all-kmaland-nebraska-baseball-team/article_e0da8fa0-0150-11ee-9dfc-bf072454d11c.html
•Logan Mace: https://www.kmaland.com/sports/southeast-warrens-mace-falls-in-love-with-track-will-continue-career-at-graceland/article_8e2fec6a-014f-11ee-a664-a701ed6f638d.html
•Cade Sears: https://www.kmaland.com/sports/harlans-sears-switches-direction-on-college-dream-set-to-play-for-south-dakota-state-football/article_09987e7e-0161-11ee-ba72-47465c21f6ef.html
MARTIN DAILY BLOG
•Monday (KMAland Conference Golf Awards): https://www.kmaland.com/sports/presenting-the-2023-kmaland-conference-golf-awards/article_e8cd965a-fdac-11ed-a17e-17852762ed11.html
•Tuesday (State Track By The Numbers): https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-5-30-state-track-by-the-numbers----a-breakdown-of/article_93731c98-fe4c-11ed-b73d-9bbe31a10067.html
•Wednesday (KMAland Baseball Power Rankings): https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-5-31-lewis-central-coon-rapids-bayard-take-over-no-1-spots-in/article_b98bf9e8-ffb6-11ed-b387-7bfd08307ae2.html
•Thursday (KMAland Softball Power Rankings): https://www.kmaland.com/sports/martin-blog-6-1-southeast-warren-sioux-city-east-emerge-as-new-no-1-teams/article_f4960b10-0082-11ee-b61b-c7dcf3adb3f7.html
•Friday (Football Friday): https://www.kmaland.com/sports/football-friday-6-2-a-look-at-28-returning-all-district-offensive-linemen-in-kmaland/article_9d53a2a0-015d-11ee-ab96-7fd97c16afd9.html
UPON FURTHER REVIEW
•1714: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1714-addy-beiter-eric-sorenson-river-dow/article_8902dc1a-ff02-11ed-b549-9f89e9379d67.html
•1715: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1715-keith-thompson-jared-stansbury-noah-carpenter/article_6ec32720-ffc9-11ed-9b10-8f81e8a2e4b3.html
•1716: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1716-turn-left-thursday-thursday-throwdown-janice-shanno/article_4a3ee154-0097-11ee-bee9-2746050c5b7e.html
•1717: https://www.kmaland.com/kma_programs/upon_further_review/ufr-podcast-no-1717-tessa-otto-matt-goldman-cade-sears/article_a57071c2-0160-11ee-9aa6-8b53a74d80e6.html