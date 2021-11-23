KMALAND HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL SCOREBOARD

Hawkeye Ten Conference 

Denison-Schleswig 44 Atlantic 31

Bluegrass Conference 

Twin Cedars 40 Orient-Macksburg 23

Diagonal 54 Mormon Trail 46 

Non-Conference (Iowa)

Abraham Lincoln 42 Shenandoah 29

Lenox 63 Clarinda 56

East Mills 63 Red Oak 20

St. Albert 48 Tri-Center 8

Sergeant Bluff-Luton 60 Lewis Central 40

Bondurant-Farrar 70 Kuemper Catholic 35

Treynor 47 Thomas Jefferson 25

CAM 66 AHSTW 37

Lamoni 44 Mount Ayr 37

Wayne 60 Melcher-Dallas 18

Martensdale-St. Marys 53 Clarke 39

MVAOCOU 91 Boyer Valley 66

Bishop Heelan Catholic 72 Cherokee 64

Hinton 54 Sioux City North 34

Missouri 

Nodaway Valley 65 King City 40

Stanberry 56 Mound City 25

North Nodaway 47 North Harrison 25

Northeast Nodaway 20 Albany 19

Platte Valley at Mid-Buchanan 

Mercer 59 Worth County 23

Maryville 64 Savannah 56

KMALAND HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL SCOREBOARD

Missouri 

Mound City 72 Stanberry 42

North Harrison 61 North Nodaway 28

Albany 42 Northeast Nodaway 32

Platte Valley at Mid-Buchanan

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