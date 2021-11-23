KMALAND HIGH SCHOOL GIRLS BASKETBALL SCOREBOARD
Hawkeye Ten Conference
Denison-Schleswig 44 Atlantic 31
Bluegrass Conference
Twin Cedars 40 Orient-Macksburg 23
Diagonal 54 Mormon Trail 46
Non-Conference (Iowa)
Abraham Lincoln 42 Shenandoah 29
Lenox 63 Clarinda 56
East Mills 63 Red Oak 20
St. Albert 48 Tri-Center 8
Sergeant Bluff-Luton 60 Lewis Central 40
Bondurant-Farrar 70 Kuemper Catholic 35
Treynor 47 Thomas Jefferson 25
CAM 66 AHSTW 37
Lamoni 44 Mount Ayr 37
Wayne 60 Melcher-Dallas 18
Martensdale-St. Marys 53 Clarke 39
MVAOCOU 91 Boyer Valley 66
Bishop Heelan Catholic 72 Cherokee 64
Hinton 54 Sioux City North 34
Missouri
Nodaway Valley 65 King City 40
Stanberry 56 Mound City 25
North Nodaway 47 North Harrison 25
Northeast Nodaway 20 Albany 19
Platte Valley at Mid-Buchanan
Mercer 59 Worth County 23
Maryville 64 Savannah 56
KMALAND HIGH SCHOOL BOYS BASKETBALL SCOREBOARD
Missouri
Mound City 72 Stanberry 42
North Harrison 61 North Nodaway 28
Albany 42 Northeast Nodaway 32
Platte Valley at Mid-Buchanan