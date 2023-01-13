KMALAND GIRLS WRESTLING SCOREBOARD (1/12)

AT MISSOURI VALLEY

Missouri Valley 42 Blair 33 

AT LEMARS

LeMars 72 Sioux City East 9

LeMars 63 Sioux City West 16

Sioux City West 48 Sioux City East 18 

AT SABETHA

Maryville 6 Falls City 6

AT NEBRASKA CITY

Nebraska City 45 Beatrice 25

AT LOUISVILLE

Louisville 36 Ralston 24

KMALAND BOYS WRESTLING SCOREBOARD (1/12) 

AT RED OAK 

Denison-Schleswig 45 St. Albert 24

Denison-Schleswig 42 Red Oak 30

Red Oak 36 St. Albert 24

AT KUEMPER CATHOLIC

Atlantic 47 Lewis Central 19

Atlantic 61 Kuemper Catholic 15

Kuemper Catholic 36 Lewis Central 33 

AT BLAIR

Blair 72 Missouri Valley 6

AT LOGAN-MAGNOLIA

Bennington 52 Logan-Magnolia 23

Bennington 66 Plattsmouth 12

Logan-Magnolia 69 Plattsmouth 6

AT ACGC

Riverside 48 ACGC 34

Riverside 57 Tri-Center 10 

Riverside 63 Woodbine 11

Woodbine 28 Tri-Center 9

ACGC 58 Woodbine 12

ACGC 57 Tri-Center 9 

AT MARTENSDALE-ST. MARYS

Panorama 49 Martensdale-St. Marys 23

Panorama 40 Southwest Valley 39 

Panorama 59 East Union 18

Martensdale-St. Marys 59 East Union 18

Martensdale-St. Marys 40 Southwest Valley 39 

Southwest Valley 56 East Union 17 

AT WAYNE

Interstate 35 77 Wayne 6

Pleasantville 60 Wayne 24 

AT OGDEN

Ogden 76 Coon Rapids-Bayard 6

West Central Valley 60 Coon Rapids-Bayard 18 

AT LEMARS

LeMars 64 Sioux City East 18 

LeMars 77 Sioux City West 6 

Sioux City East 54 Sioux City West 30 

AT SERGEANT BLUFF-LUTON

Sergeant Bluff-Luton 42 Bishop Heelan Catholic 18

Sergeant Bluff-Luton 79 Sioux City North 0 

AT CLARKE-MURRAY

Albia 72 Clarke-Murray 12

Clarke-Murray 54 Cardinal 24

Clarke-Murray 48 Davis County 36

AT SABETHA

Sabetha 52 Falls City 21

Falls City 42 Maryville 39 

AT NEBRASKA CITY

Beatrice 53 Nebraska City 18

AT LOUISVILLE

Ralston 48 Louisville 27 

AT NORRIS 

Fairbury 40 Syracuse 29

Syracuse 63 Norris 15

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