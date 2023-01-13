KMALAND GIRLS WRESTLING SCOREBOARD (1/12)
AT MISSOURI VALLEY
Missouri Valley 42 Blair 33
AT LEMARS
LeMars 72 Sioux City East 9
LeMars 63 Sioux City West 16
Sioux City West 48 Sioux City East 18
AT SABETHA
Maryville 6 Falls City 6
AT NEBRASKA CITY
Nebraska City 45 Beatrice 25
AT LOUISVILLE
Louisville 36 Ralston 24
KMALAND BOYS WRESTLING SCOREBOARD (1/12)
AT RED OAK
Denison-Schleswig 45 St. Albert 24
Denison-Schleswig 42 Red Oak 30
Red Oak 36 St. Albert 24
AT KUEMPER CATHOLIC
Atlantic 47 Lewis Central 19
Atlantic 61 Kuemper Catholic 15
Kuemper Catholic 36 Lewis Central 33
AT BLAIR
Blair 72 Missouri Valley 6
AT LOGAN-MAGNOLIA
Bennington 52 Logan-Magnolia 23
Bennington 66 Plattsmouth 12
Logan-Magnolia 69 Plattsmouth 6
AT ACGC
Riverside 48 ACGC 34
Riverside 57 Tri-Center 10
Riverside 63 Woodbine 11
Woodbine 28 Tri-Center 9
ACGC 58 Woodbine 12
ACGC 57 Tri-Center 9
AT MARTENSDALE-ST. MARYS
Panorama 49 Martensdale-St. Marys 23
Panorama 40 Southwest Valley 39
Panorama 59 East Union 18
Martensdale-St. Marys 59 East Union 18
Martensdale-St. Marys 40 Southwest Valley 39
Southwest Valley 56 East Union 17
AT WAYNE
Interstate 35 77 Wayne 6
Pleasantville 60 Wayne 24
AT OGDEN
Ogden 76 Coon Rapids-Bayard 6
West Central Valley 60 Coon Rapids-Bayard 18
AT LEMARS
LeMars 64 Sioux City East 18
LeMars 77 Sioux City West 6
Sioux City East 54 Sioux City West 30
AT SERGEANT BLUFF-LUTON
Sergeant Bluff-Luton 42 Bishop Heelan Catholic 18
Sergeant Bluff-Luton 79 Sioux City North 0
AT CLARKE-MURRAY
Albia 72 Clarke-Murray 12
Clarke-Murray 54 Cardinal 24
Clarke-Murray 48 Davis County 36
AT SABETHA
Sabetha 52 Falls City 21
Falls City 42 Maryville 39
AT NEBRASKA CITY
Beatrice 53 Nebraska City 18
AT LOUISVILLE
Ralston 48 Louisville 27
AT NORRIS
Fairbury 40 Syracuse 29
Syracuse 63 Norris 15