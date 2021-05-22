(Des Moines) -- Follow here and refresh throughout the day for updates from the final day of the state track and field championships in Des Moines at Drake Stadium.
1A BOYS 4X400
3. St. Albert -- Greg Fagan, Brendan Monahan, Keaton Barnes, Sam Rallis (3:29.34)
5. Mount Ayr -- Erik Trujillo, Trae Ehlen, Adler Shay, Ryce Reynolds (3:30.30)
1A GIRLS 4X400
4. Audubon -- Madison Steckler, Mattie Nielsen, Abigail Zaiger, Hannah Thygesen (4:12.90)
5. Wayne -- Jaide Harvey, Devyn Davis, Jocelyn Marquis, Reese Brown (4:14.10)
8. Riverside -- Izzy Bluml, Macy Woods, Mack Olmstead-Mitchell, Izzy Bluml (4:24.87)
1A BOYS 4X100
8. Audubon -- Ethan Klocke, Matthew Beisswenger, Gavin Smith, Joel Klocke (1:10.97)
4A GIRLS 4X100
1. Sioux City West -- Gabby Wagner, Holly Duax, Bella Leon, Lily Juhnke (50.98)
1A GIRLS 4X100
6. Riverside -- Veronica Andrusyshyn, Izzy Bluml, Emma Gordon, Lydia Erickson (53.96)
GIRLS 400 METER WHEELCHAIR
1. Mia Doebelin, Lewis Central (3:01.69)
3A GIRLS 1500
3. Kaia Downs, Sioux City East (4:45.18)
1A GIRLS 1500
1. Peyton Pogge, Tri-Center (4:56.68)
5. Courtney Sporrer, Logan-Magnolia (5:08.33)
12. Rylee Dunkin, Twin Cedars (5:18.67)
21. McKinna Hogan, Lenox (5:21.83)
4A BOYS 1600
3. Gabe Nash, Sioux City North (4:22.22)
4. Will Lohr, Sioux City North (4:22.30)
22. Ethan Eichhorn, Lewis Central (4:41.60)
1A BOYS 1600
4. Quentin Dreyer, IKM-Manning (4:34.13)
9. Randy Jimenez, Southeast Warren (4:41.41)
12. Patrick Heffernan, Boyer Valley (4:45.69)
17. Doug Berg, Nodaway Valley (4:52.46)
18. Toby Bower, Nodaway Valley (4:52.48)
19. Landon Bendgen, Woodbine (4:53.14)
22. Bryce Shaha, Mount Ayr (4:54.45)
1A BOYS 200
2. Brigham Daniel, Glidden-Ralston (22.48)
4A GIRLS 200
1. Holly Duax, Sioux City West (24.59)
6. Lily Juhnke, Sioux City West (26.47)
8. Lineya Wells, Sioux City East (26.69)
1A GIRLS 200
3. Adalyn Reynolds, Mount Ayr (26.52)
5. Reese Brown, Wayne (27.02)
8. Lydia Erickson, Riverside (27.66)
GIRLS 200 WHEELCHAIR
1. Mia Doebelin, Lewis Central (1:21.80)
1A BOYS 110 HURDLES
2. Cooper Kock, Ar-We-Va (15.16)
7. Gavin Smith, Aububon (15.55)
1A GIRLS 100 HURDLES
5. Maddax DeVault, Nodaway Valley (16.09)
1A BOYS 100
4. Brigham Daniel, Glidden-Ralston (11.31)
4A GIRLS 100
1. Holly Duax, Sioux City West (12.12)
7. Lily Juhnke, Sioux City West (12.86)
1A GIRLS 100
5. Adalyn Reynolds, Mount Ayr (13.13)
8. Veronica Andrusyshyn, Riverside (13.36)
GIRLS 100 METER WHEELCHAIR
1. Mia Doebelin, Lewis Central (36.25)
1A GIRLS SHUTTLE HURDLE RELAY
4. Ar-We-Va -- Maggie Ragaller, Elizabeth Brunner, Jamie Hausman, Kora Obrecht (1:10.05)
7. CAM -- Breeanna Bower, Nova Wheatley, Abby Follman, Jade Jackson (1:11.78)
8. Riverside -- Veronica Andrusyshyn, Mack Olmstead-Mitchell, Kya Hackett, Izzy Bluml (1:12.10)
1A BOYS SHUTTLE HURDLE RELAY
3. CAM -- Sam Foreman, Jack Follman, Cale Maas, Connor McKee (1:00.76)
6. Audubon -- Ethan Klocke, Joel Klocke, Brandon Jensen, Gavin Smith (1:04.10)
4A BOYS 800
5. Yemane Kifle, Sioux City North (1:56.50)
8. Nathan Sell, Lewis Central (1:57.21)
1A BOYS 800
5. Ryce Reynolds, Mount Ayr (1:56.57)
13. Nathan Colwell, Woodbine (2:03.97)
21. Toby Bower, Nodaway Valley (2:07.09)
4A GIRLS 800
2. Kaia Downs, Sioux City East (2:12.70)
1A GIRLS 800
1. Peyton Pogge, Tri-Center (2:19.20
10. Courtney Sporrer, Logan-Magnolia (2:25.47)
11. Hannah Thygesen, Audubon (2:27.55)
12. Rylee Dunkin, Twin Cedars (2:27.77)
21. McKinna Hogan, Lenox (2:31.34)
24. Nicole Sherer, Woodbine (2:35.266)
1A BOYS SPRINT MEDLEY
6. St. Albert -- Brendan Monahan, DJ Weilage, Greg Fagan, Sam Rallis -- 1:36.41
7. Martensdale-St. Marys -- Will Amfahr, Troy Holt, Derek Kleve, Carson Elbert -- 1:36.64
18. Glidden-Ralston -- Karter Kennebeck, Carter Soyer, Carter Scott, Brigham Daniel -- 1:38.70
22. Moravia -- Brett Cormeny, Jackson McDanel, Tanner Cormeny, Chase Hamilton -- 1:39.45
4A GIRLS SPRINT MEDLEY
21. Lewis Central -- Sophia Glasnapp, Avery Heller, Irelynn James, Gracie Hays (1:54.70)
1A GIRLS SPRINT MEDLEY
4. Nodaway Valley -- Jena Yonker, Annika Nelson, Emma Lundy, Maddax DeVault (1:52.77)
6. Mount Ayr -- Maddie Stewart, Kaylie Shields, Payten Lambert, Ady Reynolds (1:53.05)
11. Martensdale-St. Marys -- Carolyn Amfahr, Anna Parrott, Brynnly German, Kylie Keller (1:54.75)
19. Riverside -- Veronica Andrusyshyn, Emma Gordon, Izzy Bluml, Lydia Erickson (1:56.67)
20. St. Albert -- Kaylee Epperson, Allie Petry, Lauren Williams, Carly McKeever (1:56.79)
24. IKM-Manning -- Amber Halbur, Maddie Snyder, Bianca Cadwell, Alexa Ahrenholtz (1:57.56)
2A BOYS 4X400
1. Underwood -- Scott Pearson, Alex Ravlin, Bryce Patten, Brayden Wollan (3:25.42)
2. Treynor -- Todd Pedersen, Noah James, Devin Vorthmann, Sid Schaaf (3:26.88)
3A BOYS 4X400
7. Harlan -- Kaia Bieker, Brecken Van Baale, Lilly Metzger, Liv Freund (4:08.46)
3A GIRLS 1500
6. Emma Hughes, Glenwood (4:53.17)
7. Brecken Van Baale, Harlan (4:53.73)
22. Taylor McCreedy, Atlantic (5:19.39)
2A GIRLS 1500
6. Mayson Hartley, Clarinda (4:57.09)
3A BOYS 1600
5. Craig Alan Becker, Atlantic (4:24.32)
20. Andrew Smith, Glenwood (4:45.46)
2A BOYS 1600
9. William Gillis, Central Decatur (4:31.65)
11. Cole Dooley, Treynor (4:32.74)
2A BOYS 200 FINAL
1. Brayden Wollan, Underwood (21.86)
3A BOYS 200 FINAL
8. Aidan Hall, Harlan (23.14)
3A GIRLS 200 FINAL
6. Haley Rasmussen, Atlantic (26.75)
2A BOYS 110 HURDLES
2. Sid Schaaf, Treynor (14.83)
2A GIRLS 100 HURDLES
6. Holly Hoepner, AHSTW (15.89)
3A BOYS 100 FINAL
6. Aidan Hall, Harlan (11.43)
2A BOYS 100 FINAL
2. Brayden Wollan, Underwood (11.23)
3A BOYS SHUTTLE HURDLE RELAY
4. LeMars -- Ryan Sadoski, Konnor Calhoun, David Leusink, Reece Spieler (1:01.43)
2A BOYS SHUTTLE HURDLE RELAY
1. Treynor -- Noah James, Todd Pedersen, Kayden Dirks, Sid Schaaf (1:01.15)
2A GIRLS SHUTTLE HURDLE RELAY
6. Treynor — Rachael Phelps, Aubree James, Carissa Spanier, Lillia Williams (1:09.80)
3A BOYS 800 METER RUN
5. Craig Alan Becker, Atlantic (1:58.21)
21. Andrew Smith, Glenwood (2:04.16)
2A BOYS 800 METER RUN
2. Scott Pearson, Underwood (1:58.87)
9. Michael Pottebaum, Kuemper Catholic (2:01.00)
3A GIRLS 800 METER RUN
5. Kaia Bieker, Harlan (2:17.04)
16. Liv Freund, Harlan (2:24.53)
19. Ava Rush, Atlantic (2:26.31)
20. Sophia Karras, Sergeant Bluff-Luton (2:26.48)
2A GIRLS 800 METER RUN
3. Aliyah Humphrey, Underwood (2:17.46)
3A BOYS SPRINT MEDLEY RELAY
5. Harlan — Mason Griffith, Will Neuharth, Aidan Hall, Michael Erlmeier (1:34.66)
11. Sergeant Bluff-Luton — Kaden Smith, Matthew Schwedler, Parker Kaler, Ashton Verdoorn (1:35.99)
21. Glenwood — Chase Darden, Colby Frye, Tyler Huey, Silas Bales (1:37.60)
2A BOYS SPRINT MEDLEY RELAY
4. Treynor — Evan Smith, Josh Clark, Jaxon Schumacher, Todd Pedersen (1:35.25)
3A GIRLS SPRINT MEDLEY RELAY
10. Atlantic — Caroline Pellett, Alyssa Derby, Chloe Mullenix, Haley Rasmussen (1:52.70)
14. Glenwood — Zoie Carda, Lauren Roenfeldt, Danika Arnold, Nora Dougherty (1:53.91)
23. Harlan — Justine Buman, Delaney Wegner, Grace Evekrmann, Lilly Metzger (1:55.95)
2A GIRLS SPRINT MEDLEY RELAY
6. Treynor — Jozie Lewis, Keelea Navara, Lillia Williams, Rachel Kinsella (1:51.67)
20. AHSTW — Kaleah Guyer, Delaney Goshorn, Cora Comer, Holly Hoepner (1:56.73)
23. Red Oak — Macy Bozwell, Ashlynn Bentley, Araina Brummett, Liz Carbaugh (1:57.25)